В Сирии обстреляли авиабазу: Россия обвинила Израиль

Копірайт зображення Reuters Image caption Провинция Хомс (архивное фото)

Министерство обороны России обвинило израильских военных в ракетном обстреле сирийской авиабазы Т-4 на востоке провинции Хомс, сообщают российские государственные новостные агентства со ссылкой на заявление минобороны.

Российское Минобороны уточнило, что "среди российских советников" пострадавших нет.

В Израиле пока это заявление не комментируют.

По меньшей мере 14 человек погибли во время ракетного обстрела сирийской военной авиабазы, который произошел на фоне мировой волны осуждения возможной химической атаки на город Дума, который до сих пор удерживают сирийские повстанцы.

Об обстреле авиабазы ​​Т-4 на востоке провинции Хомс в Сирии сообщают сирийские СМИ. По их данным, около восьми ракет сбили системы ПВО Сирии.

По предварительным данным, ракеты упали вблизи аэродрома, а потому вреда авиабазе нет.

Зато сирийские агентства сообщают о погибших и пострадавших в результате ракетного удара.

На странице агентства САНА в Facebook опубликовали видео возможного удара, на котором видна ракета и слышен звук удара.

В сообщении агентства предполагают, что атаку могли совершить военные США.

Однако, США официально опровергли свою причастность к атаке.

"Сейчас министерство обороны не проводит авиаударов в Сирии", - говорится в заявлении Пентагона.

Там подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и поддерживают дипломатические усилия по наказанию виновных в применении химического оружия.

"Скотина Асад"

В воскресенье президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал Россию и Иран за то, что они поддерживают президента Сирии Башара Асада, которого обвиняют в химической атаке на жителей сирийского города Дума в Восточной Гуте.

Копірайт зображення Reuters Image caption Медики и волонтеры распространяют в соцсетях фото людей, которые, как указывается, пострадали в результате химической атаки

"Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку этой скотины Асада", - написал он в Twitter.

Трамп пообещал, что виновные в этом нападении заплатят высокую цену.

7 апреля стало известно, что в городе Дума - последнем подконтрольном повстанцам городе в Восточной Гуте - могла произойти химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

О химической атаке в городе Дума сообщили сразу несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако они приводят различные данные о количестве жертв.

Сирия и Россия отрицают обвинения в свой адрес и отвергают утверждение, что такую ​​атаку провели сирийские войска.

Девять стран требуют немедленно созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с этими событиями.

В прошлом году США нанесли удар по сирийским позициям в ответ на газовую атаку с применением зарина, которую совершили на северо-западе Сирии.

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