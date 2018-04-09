После падения на гонке "Париж-Рубе" умер велосипедист

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23-летний бельгийский велогонщик Михаэль Голартс умер после падения на велогонке "Париж-Рубе".

Гонщик команды Vérandas Willems-Crelan упал во время однодневной классической гонки на севере Франции.

У него остановилось сердце и его доставили в больницу в городе Лилль, однако он умер вечером в воскресенье.

"К неописуемому сожалению, мы должны сообщить о смерти нашего гонщика и друга Мишеля Голартса", - говорится в заявлении команды.

Голартс упал на 109 километре гонки, общая дистанция которой составляет 257 километров. Его нашли без сознания дежурные врачи гонки.

Пока деталей причин смерти не сообщается.

Это был его четвертый сезон в составе бельгийской команды.

Соревнование "Париж - Рубе" - классическая однодневная гонка. Она известна как "Северный ад", ведь является одной из самых тяжелых из-за качества дорог - значительная часть пути покрыта брусчаткой.

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