Северная Корея готова обсудить с США свою ядерную программу

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в мае, однако Пхеньян официально пока не подтвердил это

Северная Корея объявила о готовности обсудить с Соединенными Штатами будущее своего ядерного арсенала. Такие переговоры могут состояться во время встречи лидеров двух стран, сообщают официальные представители США.

Сообщается также, что процесс подготовки встречи включает секретные прямые переговоры между разведками обеих стран, которые проходили в третьей стране.

Ожидается, что беспрецедентная встреча лидеров КНДР и США состоится в мае. Это станет первой в истории встречей действующего президента США с главой Северной Кореи.

КНДР уже заявляла на переговорах с Южной Кореей о готовности обсуждать тему ядерного разоружения, однако сейчас Пхеньян впервые озвучил такие гарантии непосредственно Вашингтону, говорят американские чиновники.

Впрочем, детали возможной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, включая точную дату и место, остаются в тайне.

Впервые заявления о переговорах на высшем уровне появились в марте этого года и стали сенсацией для многих.

Тем более, что этому предшествовали многочисленные оскорбления и угрозы в отношении силовых действий со стороны обоих лидеров, а КНДР периодически проводила военные учения с применением ракетного вооружения и ядерные испытания.

Различная интерпретация

Копірайт зображення Reuters Image caption КНДР потратила много ресурсов и десятки лет на развитие своей ядерной программы

Корреспондент ВВС в Сеуле Лора Бикер отмечает, что хотя новости о предстоящих переговорах лидеров и вселяют оптимизм, он может оказаться преждевременным из-за возможной неправильной интерпретации позиции Пхеньяна.

"Неназванный официальный источник в американской власти рассказал, что Северная Корея хочет обсуждать денуклеаризацию. А этот термин может означать очень разные вещи для США и Северной Кореи. Соединенные Штаты хотят, чтобы Ким Чен Ын отказался от своего ядерного арсенала, который КНДР создавала десятилетиями, и который стоил очень много народу страны", - объясняет Лора Бикер.

Она добавляет, что вместо этого Пхеньян давно настаивает на том, чтобы США отвели все свои военные силы от Корейского полуострова.

"Обе стороны могут хотеть обсудить денуклеаризацию. Но они могут интерпретировать это слово по-разному, что приведет к разночтениям, когда лидеры встретятся лицом к лицу", - добавляет корреспондент ВВС в Сеуле.

Сама Северная Корея пока не подтвердила официально, что встреча действительно состоится.

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