Стрелявшего по окнам в Киеве задержали за хулиганство
Киевская полиция задержала мужчину, который стрелял из пистолета по окнам соседей.
Инцидент произошел в одном из центральных районов - Соломенском - на улице Митрополита Липкивского.
Правоохранители говорят, что в субботу к ним обратились жительницы сразу двух домов, которые рассказали о том, что их окна были прострелены пулями.
Информации о пострадавших в результате стрельбы не поступало.
Полиция установила, что по окнам стреляли из пистолета из дома напротив.
Впоследствии правоохранители идентифицировали и задержали стрелка. В его доме нашли пистолет и стреляную гильзу.
Почему он открыл огонь, полиция не сообщает.
Сейчас мужчину задержали по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Личность задержанного не раскрывают.