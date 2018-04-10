Принц Гарри и Меган Маркл отказались от подарков

Копірайт зображення Getty Images Image caption Принц Гарри и его невеста призвали сделать пожертвования нескольким благотворительным организациям

Принц Гарри и Меган Маркл попросили не дарить им свадебные подарки, а вместо этого пожертвовать деньги благотворительным организациям.

Свадьба принца Гарри и г-жи Маркл запланирована на 19 мая.

Гости на свадьбе смогут подарить подарок или сделать пожертвование.

В 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон удалось собрать более 1,4 млн долларов пожертвований.

В Кенсингтонском дворце, где живут принц Гарри и г-жа Маркл, сообщили, что они очень благодарны людям за доверие к ним.

"Пара выбрала благотворительные организации, которые занимаются целым рядом вопросов, в частности, спортом для социального прогресса, расширением возможностей женщин, сохранением окружающей среды, беспризорностью, ВИЧ и вооруженными силами", - подчеркнул представитель пары.

В перечень вошли семь благотворительных организаций из Британии и других стран:

• CHIVA ( "Ассоциация детей с ВИЧ"): небольшая благотворительная организация, которая поддерживает более тысячи молодых людей, живущих с ВИЧ в Великобритании и Ирландии.

• Crisis: британская организация помощи бездомным, которая работает с ними в течение года, чтобы помочь перестроить жизнь.

• The Myna Mahila Foundation: организация, штаб-квартира которой расположена в индийском городе Мумбаи. Помогает расширять возможности женщин путем обеспечения стабильной занятости, учит их математике, английскому языку и самообороне.

• Scotty's Little Soldiers: благотворительная организация по поддержке детей, потерявших отца или мать, служивших в британской армии.

• StreetGames: организация, пропагандирующая спорт, чтобы помочь молодежи и общинам вести более здоровый образ жизни.

• Surfers Against Sewage: британская организация, которая работает над сохранением флоры и фауны океанов, чистоты пляжей.

• The Wilderness Foundation UK: организация, которая популяризирует среди молодежи работу на открытом воздухе и трудоустройство в сельской местности.

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