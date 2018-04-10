У Пинчука объяснили, почему заплатили за участие Трампа в конференции

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 2015 году Дональд Трамп выступил на конференции Ялтинской европейской стратегии

В Фонде Виктора Пинчука подтвердили BBC News Украина, что перевели Фонду Трампа деньги за видеовыступление будущего президента США на конференции Ялтинской европейской стратегии 2015 году в Киеве.

Дональд Трамп выступал на этой конференции через видеосвязь 20 минут.

Ранее NYT сообщила, что в Соединенных Штатах спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер начал расследование в отношении платежа в 150 тысяч долларов, который в сентябре 2015 года Фонд Виктора Пинчука перечислил Фонду Дональда Трампа. Адвокат Майкл Коэн, у которого ФБР накануне провело обыск, якобы просил о таком пожертвовании, и оно стало самым большим по сравнению с платежами, которые перечислял Фонду сам Дональд Трамп.

В Фонде Пинчука объяснили, что обратились к г-ну Трампу в рамках многолетней работы по установлению связей между Западом и Украиной.

"Пожертвования Фонда Виктора Пинчука были сделаны, чтобы поддержать работу фонда и конференции Ялтинской европейской стратегии. Единственная причина, по которой Фонд Виктора Пинчука обратился к г-ну Трампу, а также к другим мировым лидерам, заключалась в содействии укреплению и стабильности связей между Украиной и Западом", - отметили в Фонде Пинчука.

Там напомнили, что Дональд Трамп во время выступления отметил необходимость лидерства США в поддержке Украины и ее территориальной целостности.

"Пожертвование сделали ... по специальному запросу Фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда было несколько кандидатов на республиканскую номинацию на пост президента и не было никакой уверенности, что г-н Трамп будет кандидатом от республиканцев в 2016 году", - добавили в Фонде Пинчука.

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