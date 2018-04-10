Хакеры взломали на YouTube клип-рекордсмен Despacito

Копірайт зображення youtube

Хакеры взломали на YouTube чрезвычайно популярный видеоклип Despacito, который имел более 5 млрд просмотров.

От хакерской атаки пострадали и более десятка других артистов, в частности Shakira, Селена Гомес, Дрейк и Тейлор Свифт.

Хакеры взломали их клипы, размещенные на канале музыкального сайта Vevo в YouTube.

Видео "Despacito" было удалено, но на его обложке можно было увидеть изображения вооруженных людей в масках из испанского сериала "Бумажный дом".

Хакеры, называющие себя Prosox и Kuroi'sh, написали в подписи к видеоклипу фразу "Свободная Палестина".

Многие названия других клипов хакеры изменили. Лишь некоторые из них содержат измененное изображение обложки.

Копірайт зображення YouTube Image caption На канале Vevo в YouTube можно увидеть клипы, которые стали жертвой хакеров

В учетной записи в Twitter, которая, очевидно, принадлежит одному из хакеров, написано: "Это просто ради развлечения, я просто использую скрипт "youtube-change-title-video" и пишу "взломан".

"Не осуждайте меня, я люблю YouTube", - добавил владелец аккаунта.

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