Хакеры взломали на YouTube клип-рекордсмен Despacito
Хакеры взломали на YouTube чрезвычайно популярный видеоклип Despacito, который имел более 5 млрд просмотров.
От хакерской атаки пострадали и более десятка других артистов, в частности Shakira, Селена Гомес, Дрейк и Тейлор Свифт.
Хакеры взломали их клипы, размещенные на канале музыкального сайта Vevo в YouTube.
Видео "Despacito" было удалено, но на его обложке можно было увидеть изображения вооруженных людей в масках из испанского сериала "Бумажный дом".
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Хакеры, называющие себя Prosox и Kuroi'sh, написали в подписи к видеоклипу фразу "Свободная Палестина".
Многие названия других клипов хакеры изменили. Лишь некоторые из них содержат измененное изображение обложки.
В учетной записи в Twitter, которая, очевидно, принадлежит одному из хакеров, написано: "Это просто ради развлечения, я просто использую скрипт "youtube-change-title-video" и пишу "взломан".
"Не осуждайте меня, я люблю YouTube", - добавил владелец аккаунта.