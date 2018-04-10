В Белграде открыли бюст Гагарину со странными пропорциями

Копірайт зображення TWITTER/CENZURA Image caption Человек среднего роста видит только часть головы Гагарина

В Белграде открыли памятник космонавту Юрию Гагарину. Он вызвал удивление из-за нелепых пропорций

Бюст Гагарина власть заказала в прошлом году - его установили на улице его имени и торжественно открыли несколько дней назад.

Но оказалось, что бюст космонавта по размерам не подходит к постаменту, на котором его установили. Ведь снизу человек нормального роста видит только часть головы Гагарина, который будто смотрит через балконную ограду.

"Единственный способ рассмотреть бюст - запустить себя в небо", - пишет сербский сайт Noizz.

Памятник установили ночью, без церемоний. Одним из первых его странный вид заметил Twitter-аккаунт Cenzura, который опубликовал фото скульптуры с подписью "О нет!".

Копірайт зображення ROBERT COBAN Image caption Пользователи соцсетей раскритиковали бюст

Пользователи соцсетей высмеяли памятник. Кто-то шутит, что бюст сделали таким маленьким, "чтобы его не сдуло с постамента". Другие иронизируют, что маленький бюст "вероятно, не украдут".

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что внутри постамента спрятана статуя космонавта в полный рост. Другие - что бюст - это концептуальная инсталляция современного искусства, и тело космонавта должен найти сам зритель.

Но многие считают памятник ненадлежащим для советского пилота-космонавта, который первым облетел планету по орбите в 1961 году.

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