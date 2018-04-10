В Антарктике будут искать затонувшее сто лет назад судно Шеклтона

Image caption Исследователи будут изучать ледник Ларсена и попытаются найти судно "Ендюренс" Эрнеста Шеклтона - представителя "героической эпохи" полярных исследований - затонувшего в 1915 году

Международная научная экспедиция попробует найти судно "Ендюренс", на котором в начале прошлого века пробивался сквозь лед английский исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон. Об этом пишет корепсондент ВВС по вопросам науки Джонатан Амос.

В 1915 году "Ендюренс" был раздавлен ледовыми торосами в море Уэдделла и затонул на глубине около 3 км. Точное место, где находятся останки судна, неизвестно.

Копірайт зображення RGS Image caption "Ендюренс" был затерт льдами и затонул в море Уэдделла. Шеклтон едва спасся с командой на шлюпках

Шеклтон вместе с командой вынуждены были спасаться на шлюпках, на которых они совершили беспрецедентное путешествие через Южный океан.

Международную экспедицию, которая будет искать затонувшее судно, возглавит британский исследователь профессор Джулиан Доудсвелл - руководитель Института полярных исследований в Кембридже.

По планам, экспедиция окажется на месте аварии в январе-феврале 2018 года.

При этом, главная цель научной миссии - изучение шельфового ледника Ларсена (известен также, как Ларсен-С. - Ред.), от которого летом прошлого года откололся один из крупнейших в истории наблюдений айсбергов.

Но поскольку этот ледник находится так близко к последнему известному месту пребывания "Ендюренса", ученые решили попробовать найти знаменитую лодку.

"Было бы стыдно не попробовать", - объясняет профессор Доудсвелл.

Копірайт зображення RGS Image caption "Ендюренс" перед тем, как пойти на дно

Он рассказал, что при изучении ледника решено использовать автономные подводные беспилотники. И если удастся добраться до места, где предположительно затонуло судно Шеклтона, то эти дроны отправят на его поиски подо льдом.

"Они оснащены многолучевыми эхолотами для изучения и картографирования дна. С их помощью можно искать любые признаки лодки на дне, и если найдется что-то интересное, на нем можно будет сфокусировать камеры", - объясняет исследователь.

Непредсказуемое море

Копірайт зображення OCEAN INFINITY Image caption Автономные подводные аппараты будут помогать в изучении дна

Миссия очень непростая, ведь лед в море Уэдделла невероятно толстый и непредсказуемый, как смог в свое время убедиться Шеклтон.

Даже с современными технологиями добраться до ледника Ларсена непросто - нынешняя экспедиция Британской антарктической службы туда была сорвана из-за движения морского льда.

Профессор Доудсвелл надеется, что ему повезет больше, и очень рассчитывает на потенциал подводных беспилотников.

Сама миссия называется Экспедиция в Море Уэдделла 2019 года. К ней присоединились ученые из нескольких разных стран.

Копірайт зображення ADRIAN LUCKMAN Image caption Ледник Ларсена находится у побережья Антарктического полуострова и назван в честь норвежского полярника Карла Антона Ларсена

Продлится она, как запланировано, 45 дней.

Ученые будут идти на современном исследовательском ледоколе SA Agulhas II.

Ларсен-С - один из крупнейших ледников в Антарктике, который сформировался у восточной части Антарктического полуострова.

Его северные соседи - Ларсен-А и Ларсен-В - откололись в 1995 и 2002 годах соответственно.

Поэтому ледники с континента начали быстрее сползать в море, тем самым повышая глобальный уровень океанов.

Ученые задаются вопросом, будет ли теперь Ларсен-С также разрушен?

Копірайт зображення NASA Image caption Так разрушился Ларсен-В

Именно на этот вопрос попытается ответить экспедиция, цель которой добраться как можно ближе к леднику и провести там серию геофизических измерений.

Дроны направят в полости на шельфе, чтобы сделать карту морского дна и льда, которая над ним нависает.

Ученые также возьмут образцы льда из толщи ледника, чтобы исследовать историю его движений и истории древнего морского дна и уровня моря - чтобы узнать, происходили ли здесь регулярные повторяющиеся изменения.

Исследователи говорят, что у них есть только данные спутниковых наблюдений за последние десятилетия, однако хотят выяснить историю ледников за более длительный период - сотни и тысячи лет.

А это позволит ответить на вопрос, происходит ли с антарктической льдом что-то необычное, или это типичное поведение ледников.

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