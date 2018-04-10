В Антарктике будут искать затонувшее сто лет назад судно Шеклтона
Международная научная экспедиция попробует найти судно "Ендюренс", на котором в начале прошлого века пробивался сквозь лед английский исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон. Об этом пишет корепсондент ВВС по вопросам науки Джонатан Амос.
В 1915 году "Ендюренс" был раздавлен ледовыми торосами в море Уэдделла и затонул на глубине около 3 км. Точное место, где находятся останки судна, неизвестно.
Шеклтон вместе с командой вынуждены были спасаться на шлюпках, на которых они совершили беспрецедентное путешествие через Южный океан.
Международную экспедицию, которая будет искать затонувшее судно, возглавит британский исследователь профессор Джулиан Доудсвелл - руководитель Института полярных исследований в Кембридже.
По планам, экспедиция окажется на месте аварии в январе-феврале 2018 года.
При этом, главная цель научной миссии - изучение шельфового ледника Ларсена (известен также, как Ларсен-С. - Ред.), от которого летом прошлого года откололся один из крупнейших в истории наблюдений айсбергов.
Но поскольку этот ледник находится так близко к последнему известному месту пребывания "Ендюренса", ученые решили попробовать найти знаменитую лодку.
"Было бы стыдно не попробовать", - объясняет профессор Доудсвелл.
Он рассказал, что при изучении ледника решено использовать автономные подводные беспилотники. И если удастся добраться до места, где предположительно затонуло судно Шеклтона, то эти дроны отправят на его поиски подо льдом.
"Они оснащены многолучевыми эхолотами для изучения и картографирования дна. С их помощью можно искать любые признаки лодки на дне, и если найдется что-то интересное, на нем можно будет сфокусировать камеры", - объясняет исследователь.
Непредсказуемое море
Миссия очень непростая, ведь лед в море Уэдделла невероятно толстый и непредсказуемый, как смог в свое время убедиться Шеклтон.
Даже с современными технологиями добраться до ледника Ларсена непросто - нынешняя экспедиция Британской антарктической службы туда была сорвана из-за движения морского льда.
Профессор Доудсвелл надеется, что ему повезет больше, и очень рассчитывает на потенциал подводных беспилотников.
Сама миссия называется Экспедиция в Море Уэдделла 2019 года. К ней присоединились ученые из нескольких разных стран.
Продлится она, как запланировано, 45 дней.
Ученые будут идти на современном исследовательском ледоколе SA Agulhas II.
Ларсен-С - один из крупнейших ледников в Антарктике, который сформировался у восточной части Антарктического полуострова.
Его северные соседи - Ларсен-А и Ларсен-В - откололись в 1995 и 2002 годах соответственно.
Поэтому ледники с континента начали быстрее сползать в море, тем самым повышая глобальный уровень океанов.
Ученые задаются вопросом, будет ли теперь Ларсен-С также разрушен?
Именно на этот вопрос попытается ответить экспедиция, цель которой добраться как можно ближе к леднику и провести там серию геофизических измерений.
Дроны направят в полости на шельфе, чтобы сделать карту морского дна и льда, которая над ним нависает.
Ученые также возьмут образцы льда из толщи ледника, чтобы исследовать историю его движений и истории древнего морского дна и уровня моря - чтобы узнать, происходили ли здесь регулярные повторяющиеся изменения.
Исследователи говорят, что у них есть только данные спутниковых наблюдений за последние десятилетия, однако хотят выяснить историю ледников за более длительный период - сотни и тысячи лет.
А это позволит ответить на вопрос, происходит ли с антарктической льдом что-то необычное, или это типичное поведение ледников.