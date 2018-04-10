Трамп обещает "сильный ответ" на вероятную химическую атаку в Сирии
Президент США Дональд Трамп пообещал "сильный ответ" на вероятную химическую атаку в Сирии в ближайшее время.
"У нас есть много вариантов военного характера", - заявил он журналистам.
Трамп также отметил, что США имеют "определенную ясность" относительно того, кто ответственен за субботний инцидент в Сирии.
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Медики говорят, что десятки людей погибли во время атаки. Однако точные цифры невозможно проверить.
Американский президент уже обсудил эту ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации Елисейского дворца, оба лидера высказались за решительный ответ на такие действия.
Агентство AFP процитировало пресс-секретаря французского правительства Бенджамина Гриво, который заявил, что "если красную линию пересекли, то будет ответ". При этом он добавил, что разведка "теоретически подтверждает применение химического оружия".
В феврале г-н Макрон пригрозил ударом по Сирии, если появятся доказательства применения химического оружия.
Британский премьер Тереза Мэй и другие западные лидеры также осудили вероятную химатаку.
Ситуацию в Сирии рассмотрели на экстренном заседании Совета безопасности ООН в понедельник.
На нем представитель США Никки Хейли призвала принять резолюцию по расследованию применения химического оружия.
Однако Россия утверждает, что не может поддержать это предложение, поскольку оно содержит "неприемлемые элементы".
Представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в этом сирийском регионе.
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Сирийско-американское медицинское общество, базирующееся в США, сообщило о гибели по меньшей мере 48 человек. У всех погибших были симптомы, указывающие на химические отравляющие вещества.
Еще более 500 человек доставлены в медицинские центры с подобными симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службы скорой помощи.