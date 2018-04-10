Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за Сирии

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Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Перу и Колумбию, чтобы проконтролировать ответ Вашингтона на химическую атаку в Сирии.

"Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано, - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс. - Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы проконтролировать американский ответ (на ситуацию) в Сирии и следить за событиями в мире." - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Сары Сандерс.

Накануне Трамп сообщил, что примет решение по поводу дальнейших действий США в отношении Сирии в течение 24-48 часов. А затем снова вернулся к этой теме и заявил, что решение будет готово "сегодня вечером или вскоре после того".

Трамп пообещал, что ответ США обязательно будет "решительным" и отметил при этом, что у Вашингтона есть "много военных вариантов (ответа)".

В апреле прошлого года США нанесли ракетный удар по сирийским позициям в ответ на аналогичный инцидент, произошедший в провинции Идлиб.

Как отметил корреспондент ВВС в Вашингтоне Джон Сопел, отличие от прошлогодней ситуации заключается в том, что теперь в администрации Трампа появился новый советник по национальной безопасности - Джон Болтон, известный своим жестким отношением к России и Ирану.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Сирийско-американское медицинское общество сообщило о гибели по меньшей мере 48 человек

Ранее Трамп пообещал "сильный ответ" на вероятную химическую атаку в Сирии.

Также он отметил, что у США есть "определенная ясность" относительно того, кто ответственен за субботний инцидент в сирийской Думе.

Медики говорят, что десятки людей погибли во время этой атаки. Однако, данные невозможно проверить.

Американский президент обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По информации Елисейского дворца, оба лидера высказались за решительный ответ.

Агентство AFP процитировало пресс-секретаря французского правительства Бенджамена Гриво, который заявил, что "если красную линию пересекли, то будет ответ". При этом он добавил, что разведка "теоретически подтверждает использование химического оружия".

В феврале Макрон пригрозил ударом по Сирии, если появятся доказательства применения химического оружия.

Британский премьер Тереза ​​Мэй и другие западные лидеры также осудили вероятную химатаку.

Ситуацию в Сирии рассмотрели на экстренном заседании Совета безопасности ООН в понедельник.

На нем представитель США Никки Хейли призвала принять резолюцию по расследованию применения химического оружия.

Россия утверждает, что не может поддержать это предложение, поскольку она содержит "неприемлемые элементы".

Представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что российские специалисты не обнаружили следов химической атаки в Думе

Сирийско-американское медицинское общество, базирующееся в США, сообщило о гибели по меньшей мере 48 человек. У всех погибших были симптомы, указывающие на химические отравляющие вещества.

Еще более 500 человек доставлены в медицинские центры с похожими симптомами, сообщает организация, ссылаясь на службу скорой помощи.

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