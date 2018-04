Как будет защищаться Цукерберг?

Копірайт зображення Getty Images Image caption К Цукербергу накопилось много вопросов, на которые ему будет непросто ответить

Марк Цукерберг готовится к своему крупнейшему испытанию - руководитель Facebook должен пройти сразу через два слушания в Конгрессе.

Как пишет корреспондент по вопросам технологий Дэйв Ли из Кремниевой долины, многие видят в этом не более чем политическое шоу - шанс для политиков перед телекамерами поругать богатую и влиятельную фигуру.

И хотя это похоже на правду, но это все равно будет уникальной возможностью напрямую задать вопросы лицу, всегда надежно скрывающемуся от окружающих многочисленными пиарщиками и заместителями.

Часть заявлений, которые Цукерберг планирует произнести в Конгрессе, уже обнародовали.

Впрочем, очевидно, что на слушаниях во вторник и среду будет озвучено значительно больше.

Цукерберга будут неизбежно упрекать в проблемах с защитой личных данных - особенно в контексте скандала вокруг Cambridge Analytica - и спрашивать, почему только благодаря расследованиям медиа стало известно о злоупотреблениях этой компании.

Копірайт зображення Facebook Image caption Скандал с распространением персональной информации пользователей возник из-за вероятного использования этих данных компанией Cambridge Analytica, в том числе и в политических целях

Ожидают его и острые вопросы о вмешательстве в президентские выборы в США и вообще о том, какое будущее у Facebook.

Так на что стоит обратить внимание во время выступлений Марка Цукерберга перед Конгрессом?

1. Акцент на позитиве

"Сообщество" - эти слова мы много раз услышим от Цукерберга, который начнет свое выступление рассказом о том, какой позитив привнес Facebook в наш мир.

И он прав: организовывать нашу жизнь - от вечеринок до маршей протеста - стало намного проще, благодаря Facebook. Как и обмениваться фото и видео.

Вспомнит он и о том, как малому бизнесу стало проще находить через Facebook клиентов по всему миру - быстро, дешево и эффективно.

Поэтому между строк он будет призывать не давить слишком жестко на его бизнес, ведь это может повлиять на миллионы других предпринимателей.

2. Быть адекватным

Для Марка Цукерберга не проблема быть таким же активным, как и его компания. Он может легко писать код, как и его лучшие технические работники.

Однако сейчас ему предстоит предстать человеком, который искренне полон раскаяния - даже если он в глубине души все еще верит в то, что люди по собственному желанию предоставляли информацию о себе - как Facebook и заявлял в начале скандала.

На самом деле у Цукерберга всегда были проблемы с тем, чтобы его воспринимали нормальным и сочувствовали.

Даже на старом домашнем видео, где юный Цукерберг узнает, что поступил в Гарвард, он похож на робота - черта, которая может задушить его выступление в Конгрессе.

Рассказы о собственных детях - вот что может помочь здесь. Именно упоминания о них во время недавнего интервью CNN вызвали проявление его настоящих эмоций.

3. Обвинение Когана

Не следует забывать, что хотя Facebook и признал собственные ошибки по защите данных, главным виновником скандала компания считает профессора Кембриджского университета Александра Когана.

Именно он создал персональное приложение, собирал информацию, которую позже якобы использовала компания Cambridge Analytica. (Коган разработал приложение This is your digital life, что, как заявлялось, формировало психологические портреты пользователей на основе их постов в Facebook. - Ред.)

А Cambridge Analytica заявляли, что удалили эти данные, хотя на самом деле не сделали этого.

Поэтому Цукерберг будет пытаться выстроить линию защиты, которая будет лавировать между тем, чтобы показать политикам, что системами Facebook на самом деле злоупотребляли, и признанием того, что руководство соцсети также несет ответственность за это.

4. Не только Facebook виноват

Копірайт зображення Getty Images Image caption 10 апреля активисты установили перед Капитолием в Вашингтоне сотню картонных фигур Цукерберга, чтобы напомнить, что фейковые аккаунты в Facebook все еще распространяют ложную информацию

При подготовке слушаний конгрессмены настаивали на том, чтобы вместе с Цукербергом на вопрос ответили и руководители Google и Twitter - как свидетельство того, что много претензий к Facebook на самом деле касаются и других интернет-гигантов.

В Twitter распространялось действительно много российской пропаганды. Также было зафиксировано много противоречивого контента и в YouTube.

Но Facebook все же остался в одиночестве.

Это, впрочем, не остановит Марка Цукерберга от того, чтобы привлечь к дебатам другие интернет-компании - пусть и без упоминаний конкретных имен.

5. Политиканство и неправильные вопросы

"Дайте простой ответ - да или нет?" - такие вопросы любят задавать политики на подобных дебатах. И они дают свой эффект, когда речь идет о чем-то действительно сложном.

Можно ожидать, что политики, которые любят внимание медиа, будут использовать этот прием в начале слушаний. Так они будут пытаться попасть в выпуски новостей и на видеоролики, которые будут распространяться миллионами пользователей того же Facebook.

Вместе с тем, такой подход часто порождает вопросы, которые вводят в заблуждение.

Например, приводят к обещаниям, которые на самом деле обещаниями не является.

Следует ожидать, что по крайней мере один конгрессмен потребует от Цукерберга поклясться, что Facebook никогда не будет продавать информацию своих пользователей, на что тот ответит: "Конечно!"

Но Facebook и так никогда не продавал эти данные - он просто обеспечивал доступ к ним.

6. Без настоящих дискуссий о регулировании

Марк Цукерберг будет вспоминать и о Законе о честной рекламе - законопроекте, направленном на то, чтобы сделать более прозрачной политическую рекламу в интернете. Нечто подобное уже действует в США и других странах на телевидении, где более понятно, кто заплатил за ту или иную рекламу.

Поддержка этих предложений - искусный PR-ход Facebook.

Это позволяет Цукербергу заявлять, что он открыт для введения дополнительного госрегулирования его соцсети, и при этом на практике избегать серьезного влияния со стороны правительства на то, как Facebook самом деле работает.

Новые правила, которые поддерживает Цукерберг, или уже фактически введены в Facebook, или очень близки к этому.

Поэтому не следует ожидать какого-либо прогресса в отношении любого серьезного регулирования или дебатов об этом.

Зато Марк Цукерберг попытается подчеркнуть, как много Facebook уже сделал в этом направлении.

7. Нарушение "Указа о согласии"

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сейчас расследует, нарушили ли в Facebook нормы "Указа о согласии", утвержденного в 2011 году.

(Указ требует, чтобы Facebook сообщал и получал согласие пользователей при распространении их личной информации, выходящей за пределы установленных пользователями настроек конфиденциальности. - Ред.)

Его разработали после жалобы FTC на Facebook из-за информации, которую пользователи считали доступной только для своих друзей в соцсетях, но которая фактически стала публичной.

Тогда руководство Facebook согласилось никоим образом не искажать правду о том, как данные о пользователях собираются и могут использоваться.

Вполне прогнозируемо конгрессмены захотят спросить Марка Цукерберга о том, не считает ли он, что его компания нарушила принципы этого соглашения.

