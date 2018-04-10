Ученые назвали самую большую рептилию, которая жила во времена динозавров

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Благодаря новому открытию, стало известно, что морские рептилии размером с китов плавали по английскому побережью, а динозавры ходили по земле.

Челюстную кость древней морской рептилии нашли на пляже в деревне Лилсток в британском графстве Сомерсет. Этому фрагменту - 205 млн лет.

Кость, которая в длину достигает метра, принадлежала большому хищнику ихтиозавру. Также его называют "морским драконом".

Эта рептилия относится к виду Ichthyosaurus somersetensis, названному в честь графства Сомерсет на юго-западе Англии, где было обнаружено много останков древних морских особей.

Ученые говорят, что это существо - одно из крупнейших, кроме синих китов и динозавров.

Дин Ломакс - специалист по изучению ихтиозавров в Манчестерском университете, сравнивал кости с другими экземплярами.

Результаты сравнения показали, что новый вид ихтиозавров должен быть на 25 процентов больше.

"Мы были поражены, когда представили, как морское существо размером с голубого кита плавало по английскому побережью 200 млн лет назад", - сказал палеонтолог BBC News.

Северный перекресток

Находка, о которой написали в журнале PLOS One, также проливает свет на еще одну древнюю тайну.

В 1850 году под Северным мостом в Глостершире обнаружили большую кость.

Копірайт зображення Dean Lomax Image caption Ранее ученые обнаружили самый большой скелет ихтиозавтра в коллекции музея в Ганновере. Скелет нашли на побережье Англии еще более 20 лет назад, но до сих пор он был неизученным.

Ученые не смогли выяснить, принадлежала ли эта кость и еще несколько фрагментов динозавру или таинственной рептилии.

Палеонтологи считают, что эти кости также принадлежат гигантскому ихтиозавру.

"Каждая окаменелость рассказывает историю", - говорит Дин Ломакс.

Копірайт зображення Science Photo Library

Однако, по его словам, пока не появится более полный скелет, утверждать наверняка никто ничего не будет.

Истории вымирания

В эпоху динозавров в океане жило много видов ихтиозавров.

Они появились в триасовый период, достигли своего пика развития в юрском, а затем исчезли в меловой период - за несколько миллионов лет до того, как вымерли последние динозавры.

Ихтиозавры были одними из первых древних животных, которых обнаружили в период, когда теории эволюции и концепции геологии только зарождались.

Знаменитая коллекционер окаменелостей Мэри Эннинг обнаружила первый скелет ихтиозавра в скалах в графстве Дорсет в 1810 году. Ей тогда было всего 12 лет.

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