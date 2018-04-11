Совбез ООН: Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии

Копірайт зображення Drew Angerer Image caption Перед голосованием Франция, Британия и США говорили о необходимости жесткого ответа на предполагаемую химическую атаку

Совет Безопасности ООН проголосовал по предложенному США проекту резолюции о расследовании возможной химической атаки в Сирии. Резолюцию поддержали 12 стран-членов Совбеза, против выступили Боливия и Россия. По российским проектам резолюции Совбез пока не голосовал.

Чтобы резолюция США прошла, ее должны были поддержать представители девяти стран, однако Россия как постоянный член Совбеза воспользовалась своим правом вето.

О том, что Россия представит на голосование во вторник собственные резолюции, сообщило агентство Рейтер. Подробности предложений России неизвестны, однако ранее глава МИД Сергей Лавров говорил, что Москва настаивает на расследовании инцидента силами Организаций по запрещению химического оружия.

В применении химоружия обвиняют сирийскую армию, лояльную президенту Башару Асаду. То, что Россия, выступающая союзником Асада, может наложить на резолюцию вето, было ожидаемо.

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стефан де Мистура в понедельник заявил, что, по данным неправительственных организаций, у сотен людей в Думе были обнаружены симптомы, схожие с реакцией на применение химического оружия. Однако спецпосланник отметил, что у ООН нет возможности проверить достоверность этой информации.

Глава МИД Британии Борис Джонсон в "Твиттере" назвал исход голосования в Совбезе "огромным разочарованием".

"Россия использует народ Сирии как политических заложников, поддерживая режим, совершивший по меньшей мере четыре ужасных химических атаки против своего народа", -пишет Джонсон

Что произошло в Восточной Гуте?

Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в пригорода Дамаска Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.

Что на самом деле произошло и сколько было погибших, из независимых источников подтвердить пока невозможно. Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной. Западные страны, в том числе США, считают достаточными свидетельства, представленными активистами.

Государственный департамент США сразу заявил, что внимательно следит за сообщениями о возможном применении химического оружия и что в случае, если они подтвердятся, Россия, поддерживающая власти Сирии, должна вместе с ними нести ответственность за случившееся.

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В Москве категорически отвергли возможность использования сирийской армией химического оружия против повстанцев в Восточной Гуте.

"Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - говорил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

За день до происшествия, 6 апреля, российские власти заявляли, что члены запрещенной в России организации "Фронт ан-Нусра" готовят в подконтрольных им районах атаки с применением хлора.

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