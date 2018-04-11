Британские врачи рассказали, как спасали Скрипалей от смерти

Image caption Скрипали провели в больнице Солсбери больше месяца

Еще месяц назад говорили, что "Новичок" убьет их или оставит калеками, но в итоге Юлия Скрипаль уже выписалась из больницы, а ее отец, двойной агент Сергей Скрипаль, решительно идет на поправку. Возможно ли такое после отравления боевым нервно-паралитическим веществом?

Великобритания обвинила Россию в применении химического оружия в Солсбери и убедила союзников, включая США, выслать десятки российских дипломатов. "Чушь, бред и нонсенс", - ответил на эти обвинения российский президент Владимир Путин и добавил: "Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте".

Они не погибли, и во вторник врач больницы, из которой накануне уехала "в безопасное место" Юлия Скрипаль, рассказала, как лечили жертв самого громкого отравления в Великобритании с 2006 года, когда для убийства бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне был использован радиоактивный полоний-210.

Британские ученые-токсикологи говорят, что оправиться от отравления "Новичком" вполне возможно, если пострадавшим была немедленно оказана квалифицированная помощь. При этом они сходятся во мнении, что долгосрочные последствия для здоровья отравленных могут быть серьезными.

Три этапа

Главврач больницы Кристин Бланшард рассказала, что поставить Скрипалей на ноги им удалось в три этапа:

стабилизировать потерявших сознание, поддерживать дыхание и кровообращение;

специально подобранным набором лекарств заменить пораженный "Новичком" жизненно важный фермент, пока организм не начнет вырабатывать его вновь;

вывести остатки отравляющих веществ из организма.

Это описание совпадает с тем, что говорят о возможных методах лечения британские токсикологи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Скорую Скрипаля увезли военные

"Отравление вовсе не обязательно заканчивается смертью. Если начать лечение немедленно, оправиться можно много от чего", - сказала химик-судмедэксперт Мишель Карлин из Нортумбрийского университета газете Washington Post.

"В конце концов, именно прекрасная медицинская помощь позволила Юлии Скрипаль выписаться из больницы", - вторит ей почетный профессор токсикологии в Университете Лидса Алистер Хэй.

Что лечили и как

В организме человека химическим передатчиком (медиатором) нервных импульсов к мышцам выступает ацетилхолин, который затем быстро разрушается благодаря ферменту - ацетилхолинэстеразе. Именно этот фермент - цель боевых нервно-паралитических веществ.

У пораженных "Новичком" ацетилхолин не разрушается, нервно-мышечная цепь погружается в хаос и блокирует спазмами жизненно важные мышечные функции: дыхание и сердцебиение.

Поэтому на первом этапе - когда отравленных нашли без сознания на скамейке в городском парке - врачи скорой, скорее всего, использовали противосудорожный препарат - сильнодействующий транквилизатор диазепам, предположил профессор Хэй.

Стабилизировав таким образом Скрипалей, врачи подключили их к системам жизнеобеспечения и перешли ко второму этапу - дали им лекарство, которое блокирует восприимчивость мышечных рецепторов к ацетилхолину и устраняет проблему, пока организм не возобновит выработку новых порций пораженного "Новичком" фермента - ацетилхолинэстеразы - и не восстановит нормальную доставку импульсов нервной системы к мышцам.

Копірайт зображення Reuters Image caption Скамейку, на которой нашли Скрипалей, накрыли палаткой

"Нам потребовалось применить целый ряд препаратов для восстановления организма пациентов, до тех пор пока они не начали вырабатывать новые ферменты вместо поврежденных отравлением", - сказала доктор Бланшард.

Сами препараты она не назвала. Профессор Хэй полагает, что среди лекарств наверняка был атропин.

По словам Криса Морриса из центра токсикологии Ньюкаслского университета, Скрипали выздоравливают даже дольше обычного, что может быть связано с тем, что они получили большую дозу яда.

"Свежие исследования показывают, что в подобных случаях уровни фермента, достаточные для сносного функционирования нервной системы, восстанавливаются примерно в течение двух недель", - сказал он AFP.

Жертвы отравления нервно-паралитическими веществами обычно поправляются довольно быстро, если оперативно определить причину и безотлагательно начать лечение, сказал он.

Долгосрочные последствия

На третьем этапе лечения нужно вывести остатки яда из организма.

Для этого подойдут некоторые оксимы - препараты, "открепляющие частицы нервно-паралитического вещества от фермента", поясняет профессор Хэй.

"Но мы точно не знаем, какие из них наиболее эффективны против химических соединений семейства "Новичок". Так что, возможно, им пришлось поэкспериментировать с оксимами", - размышляет он.

При этом иногда организм способен пройти этот этап выздоровления и без посторонней помощи. Он репродуцирует пораженный фермент, и в случае серьезного заражения этот процесс ускоряется, поскольку под угрозой тотальной деактивации фермента организм стремится восстановить его в полном объеме.

"В итоге синтез фермента продолжается даже после того, как нервно-паралитическое вещество полностью выведено из организма", - говорит профессор Хэй, заседающий в консультативном совете Организации по запрещению химического оружия.

Однако восстановление фермента - только часть дела.

"О долгосрочных последствиях для здоровья оправившихся от отравления "Новичком" известно очень мало, - говорит доктор Карлин. - Из истории мы знаем о поражении нервной системы. Речь может идти о замедленном мышлении, о нарушениях двигательной функции и дыхания".

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