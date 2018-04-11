Военный самолет потерпел крушение в Алжире, погибли более 100 человек

Алжирские СМИ сообщили о крушении военного самолета Ил-76 около аэропорта Буфарик на севере страны.

Издание Algerie24 сообщает, что на его борту находилось более 200 военнослужащих.

Подтверждена гибель 105 пассажиров.

Самолет загорелся после падения. С места происшествия эвакуируют тела погибших.

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