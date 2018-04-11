В Алжире разбился военный самолет, много погибших

Копірайт зображення TASS Image caption Самолет Ил-76 (иллюстративное фото)

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Источники алжирских СМИ утверждают, что на борту находились не менее ста человек, никто из них не выжил. Информация о погибших уточняется.

Телеканал "Аль-Хадас" сообщает со ссылкой на алжирские СМИ, что на борту могли находиться более 200 военнослужащих.

Местное радио передает о не менее чем ста погибших.

Инцидент произошел в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик. Военно-транспортный Ил-76 упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжира.

Это произошло около 08:00 по местному времени. Сразу после падения борт загорелся и вспыхнул пожар. Причины катастрофы неизвестны.

На фотографиях, опубликованных агентством Algérie24, видны обломки самолета и густой дым.

Источник телеканала заявил, что выживших нет. Источник агентства "Аль Арабия" также заявил, что никто не выжил.

По данным агентства, потерпевший крушение самолет направлялся с севера страны из провинции Блида на юго-запад. Большинство пассажиров были военнослужащими.

На место происшествия направлены кареты скорой помощи. Движение на близлежащих дорогах перекрыто.

Буфарик - коммуна на севере Алжира, находится в 35 км от Алжира, столицы североафриканского государства.

Заметка дополняется.

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