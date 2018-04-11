ВОЗ: в результате химатаки в Сирии могли пострадать 500 человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требует предоставить им "беспрепятственный доступ" в сирийский город Дума для проверки отчетов своих партнеров о том, что в результате химической атаки там пострадали в общей сложности около 500 человек.
Сирийское правительство отрицает свою причастность к нападению.
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США угрожают, что их ответ на химическую атаку будет "жестким", тогда как Россия назвала ее "предлогом" для нападения на своего союзника - властей Сирии.
По данным источников ВОЗ, в результате атаки на город Думу погибли более 70 человек.
Заметка дополняется.