ВОЗ: в результате химатаки в Сирии могли пострадать 500 человек

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требует предоставить им "беспрепятственный доступ" в сирийский город Дума для проверки отчетов своих партнеров о том, что в результате химической атаки там пострадали в общей сложности около 500 человек.

Сирийское правительство отрицает свою причастность к нападению.

США угрожают, что их ответ на химическую атаку будет "жестким", тогда как Россия назвала ее "предлогом" для нападения на своего союзника - властей Сирии.

По данным источников ВОЗ, в результате атаки на город Думу погибли более 70 человек.

Заметка дополняется.

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