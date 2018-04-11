"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии
Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести ракетный удар по Сирии, невзирая на российские угрозы сбивать их.
"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в Twitter.
Так Трамп отреагировал на слова посла России в Ливане, который в интервью телеканалу "Аль-Манар", связанному с проиранской группировкой "Хезболла", заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска в случае агрессии США в Сирии.
Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в свою очередь написала в своем Facebook, что "умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории".
"А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?" - написала она.
Врачи и спасатели, работающие в Сирии, сообщили, что 7 апреля в Думе - последнем подконтрольном повстанцам городе в пригорода Дамаска Восточной Гуте - могла произойти химическая атака. Число ее жертв оценивается по меньшей мере в 70 человек.
Россия, выступающая союзником президента Башара Асада, категорически не согласна с обвинениями в применении отравляющих веществ сирийскими войсками. Она наложила вето на резолюцию США о расследовании возможной химической атаки в Сирии в Совбезе ООН.
Россия предложила два собственных проекта резолюции, касающиеся расследования инцидента, но их принятие заблокировали США, Великобритания и Франция. Президент США Дональд Трамп пообещал принять решение по Сирии до вечера среды.