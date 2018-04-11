Российские тролли запостили фейковое порновидео с Клинтон

Копірайт зображення JAMIE MCCARTHY

Reddit заблокировал 944 аккаунта, среди которых были те, которые рекламировали фейковое порновидео с Хиллари Клинтон.

Сообщается, что якобы один из видеороликов о Хиллари Клинтон, создало российское "Агентство интернет-исследований". Именно его США обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Ролик разместил на сайте пользователь Rubinjer, его публикации были одними из самых популярных.

Это же видео поместили на сайте PornHub пять раз, оно набрало более 250 тысяч просмотров, сообщает NBC News.

В октябре 2017 года работник российского "Агентства интернет-исследований" Алан Баскаев заявил телеканалу "Дождь", что именно "фабрика троллей" создала фейковое видео с Клинтон.

Видео никак не связывали с "фабрикой", пока Reddit не обнародовал список из 944 аккаунтов, которые заблокировали из-за связи с российским "Агентством интернет-исследований".

Reddit - один из четырех самых посещаемых сайтов в Соединенных Штатах, сообщает аналитическая компания Alexa.

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