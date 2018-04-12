Тереза Мэй готова действовать относительно Сирии без согласия парламента - источники BBC

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Похоже, что Тереза Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима Асада в Сирии без согласия парламента, сообщили информированные источники BBC.

По информации, имеющейся у BBC, премьер-министр считает, что реагировать надо срочно.

Таким образом она стремится предотвратить повторение вероятной химической атаки вблизи Дамаска.

Представитель оппозиции в британском парламенте считает, что шаг со стороны Британии может привести к эскалации ситуации.

Источники отмечают, что г-жа Мэй не хочет просить президента США Дональда Трампа отложить планы для консультаций с парламентом в Вестминстере.

Британские парламентарии вернутся с пасхальных каникул в понедельник, 16 апреля.

Ранее г-жа Мэй и другие западные лидеры осудили вероятную химатаку, которая произошла 7 апреля.

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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии, несмотря на угрозы России сбивать ракеты.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал Трамп в своем Twitter.

Позже американский президент опубликовал еще один твит, в котором указал, что отношения между США и Россией никогда не были столь плохими, даже во время "холодной войны".

"России нужна наша помощь для развития экономики, нам было бы несложно ее предоставить, все страны должны работать сообща. Давайте остановим гонку вооружений?", - написал Трамп.

Ранее посол России в Ливане в интервью телеканалу "Аль-Манар" сообщил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска.

Правительство Башара Асада, получившее военную поддержку со стороны России, отрицает какую бы то ни было химическую атаку.

По данным источников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате атаки погибли более 70 человек, около 500 пострадали. В связи с этим организация требует "беспрепятственный доступ" к городу Дума в Сирии, чтобы проверить эти сообщения.

По словам ВОЗ, ее партнеры по "отрасли здравоохранения" сообщили, что 500 людей страдают от симптомов, связанных с воздействием токсических химикатов: у них затрудненное дыхание, раздражение слизистых оболочек и нарушение работы центральной нервной системы.

Вопрос химической атаки в Сирии стал основным в Совбезе ООН. США внесли проект резолюции, в котором предложили провести международное расследование нападения.

На заседании 10 апреля 12 стран-членов Совета безопасности поддержали этот документ, против выступили Боливия и Россия.

Москва официально заявила, что не согласна с предложением Вашингтона и предоставляет собственный проект резолюции по Сирии. Подробности российских предложений пока неизвестны.

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