Запад решает, как нанести удары по Сирии

Копірайт зображення Getty Images Image caption В США сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором обсудят военную операцию против Сирии

Лидеры стран Запада обсуждают военную операцию против армии президента Сирии Башара Асада, которого подозревают в совершении химической атаки в городе Дума 7 апреля.

В руководстве США говорят, что "все варианты остаются на повестке дня". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что окончательное решение тносительно военных ударов еще не принято.

Она подчеркнула, что США считают Россию и Сирию ответственными за химическую атаку, в результате которой, как утверждают работники гуманитарных организаций, погибли 70 человек.

Совет национальной безопасности США соберется в четверг, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии.

В то же время премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй созвала заседание правительства, на котором обсудят возможное участие страны в военной операции в Сирии.

Ранее информированные источники BBC сообщили, что г-жа Мэй готова присоединиться к военным действиям против режима Асада в Сирии без согласия парламента.

Британские парламентарии вернутся с пасхальных каникул в понедельник, 16 апреля.

В августе 2013 года именно нижняя палата британского парламента отклонила предложение правительства Дэвида Кэмерона относительно участия Британии в военной операции против Сирии.

Тогда такую ​​операцию предлагали США и Франция в ответ на химическую атаку, в которой обвинили Башара Асада.

Сирийское правительство, получающее военную поддержку со стороны России, отрицает химическую атаку в городе Дума.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии, несмотря на угрозы России сбивать ракеты.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал Трамп в своем Twitter.

Позже американский президент опубликовал еще один твит, в котором указал, что отношения между США и Россией никогда не были столь плохими, даже во время "холодной войны".

"России нужна наша помощь для развития экономики, нам было бы несложно ее предоставить, все страны должны работать сообща. Давайте остановим гонку вооружений?", - написал Трамп.

Посол России в Ливане в интервью телеканалу "Аль-Манар" сообщил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска.

По данным источников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате атаки погибли более 70 человек, около 500 пострадали.

В связи с этим организация требует "беспрепятственный доступ" к городу Дума в Сирии, чтобы проверить эти сообщения.

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