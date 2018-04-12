В Китае ребенок родился через 4 года после смерти родителей

Копірайт зображення Science Photo Library Image caption Эмбрионы, с помощью которых произошло оплодотворение суррогатной матери, находились в замороженном состоянии несколько лет

В Китае ребенок родился через четыре года после того, как его родители погибли в автокатастрофе. Об этом сообщают китайские СМИ.

Еще до гибели в 2013 году пара заморозила несколько эмбрионов, рассчитывая родить ребенка с помощью искусственного оплодотворения.

После аварии родители погибших много времени потратили на судебные процессы, чтобы им разрешили использовать эмбрионы.

Мальчик родился в декабре у суррогатной матери из Лаоса. Газета The Beijing News впервые сообщила об этом неординарном случае на этой неделе.

Издание рассказало, по какому "юридическому минному полю" пришлось пройти родителям погибших из-за отсутствия подобной практики использования эмбрионов в Китае.

Беспрецедентный случай

На момент аварии эмбрионы хранились в морозильной камере больницы города Нанкин при температуре -196°С в баке с жидким азотом.

Родители погибшей пары выиграли настоящую битву в судах, чтобы наконец стать дедушками и бабушками. Ранее в Китае не было прецедентов наследования замороженных эмбрионов.

В конце концов, родители погибших получили право на использование эмбрионов, но это было преодоление только первой преграды. Эмбрионы можно было взять из больницы в Нанкине при условии, что их будут хранить в другой больнице.

Учитывая правовую неопределенность статуса неиспользованных эмбрионов в Китае, трудно было найти другое медицинское учреждение, где бы согласились принять на хранение эмбрионы.

Поскольку суррогатное материнство является нелегальным в Китае, единственным вариантом был вывоз эмбрионов за пределы страны.

Доказательство отцовства и гражданства

Копірайт зображення CHINA PHOTOS Image caption Бабушки и дедушки ребенка говорят, что очень счастливы, ведь их род - продолжается

Будущим дедушкам и бабушкам пришлось работать с агентством суррогатного материнства. Они выбрали суррогатную мать из Лаоса, где практика суррогатного материнства является законной.

Поскольку ни одна авиакомпания не захотела перевозить бутылку с жидким азотом размером с термос, драгоценный груз отвезли в Лаос машиной.

Там эмбрион поместили в матку суррогатной матери, и в декабре 2017 года родился мальчик. Его назвали Тяньтянь.

Гражданство ребенка стало следующей проблемой, хотя мальчик и родился от суррогатной матери уже в Китае.

Всем бабушкам и дедушкам пришлось сдавать кровь и провести анализы ДНК, чтобы доказать, что ребенок действительно является их внуком, а погибшие родители действительно были китайскими гражданами.

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