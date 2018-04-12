В Африке на протест против ООН принесли 17 трупов

Копірайт зображення Getty Images Image caption В ЦАР демонстранты вынесли из морга и использовали во время акции протеста тела погибших

В столице Центральноафриканской республики Банге местные жители принесли на акцию протеста и положили на пороге здания миссии ООН трупы.

"Некоторые люди используют трупы... Говорят, что мы убили мирных жителей", - сообщил BBC пресс-секретарь ООН.

Демонстранты, которые принесли с собой трупы, сообщили, что мертвые - это якобы невинные граждане, погибшие в столкновениях между миротворцами ООН и местными вооруженными группировками.

В ООН заявили, что погибшие на самом деле были вооруженными преступниками, которые обстреливали миротворцев и военных законного правительства.

"Они стреляли в наших миротворцев, и мы открыли огонь. Тела - результат столкновений", - заявил пресс-секретарь ООН Владимир Монтейро.

"Мы осуждаем тот факт, что некоторые люди используют трупы для такой пропаганды", - добавил он.

Миротворцы ООН и работники Красного Креста после акции убрали тела, оставленные демонстрантами.

В воскресенье в квартале Банги PK5 миротворцы начали операцию по разоружению местных "ополченцев", которые заявили, что будут защищать свой квартал.

Местные жители жаловались на "ополченцев" и обвиняли их в грабеже.

Во вторник миротворцы сообщили, что в течение четырех часов их обстреливали "криминальные группировки", и они открыли ответный огонь.

Мэр района Банги, где расположен квартал PK5, Атахиру Балла Додо сообщил агентству Reuters, что в результате столкновений погиб 21 человек.

По его словам, демонстранты для проведения акции вынесли из морга тела 17 погибших, оставив только тела двух женщин и двух детей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Демонстранты протестовали против намерений миротворцев разоружить местных "ополченцев"

В ООН отметили, что продолжат операцию по разоружению боевиков, несмотря на акции протеста.

В 2013 году Центральноафриканская республика погрузилась в хаос в результате противостояния между вооруженными группировками местных христиан и мусульман.

В декабре 2013 года ООН разрешила французской армии начать миротворческую операцию в стране, а в апреле 2014 года в ЦАР ввели миротворческий контингент из нескольких стран.

Копірайт зображення Getty Images Image caption ООН обвиняет криминальные группировки ЦАР в обстрелах миротворцев

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