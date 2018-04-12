В Африке на протест против ООН принесли 17 трупов
В столице Центральноафриканской республики Банге местные жители принесли на акцию протеста и положили на пороге здания миссии ООН трупы.
"Некоторые люди используют трупы... Говорят, что мы убили мирных жителей", - сообщил BBC пресс-секретарь ООН.
Демонстранты, которые принесли с собой трупы, сообщили, что мертвые - это якобы невинные граждане, погибшие в столкновениях между миротворцами ООН и местными вооруженными группировками.
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В ООН заявили, что погибшие на самом деле были вооруженными преступниками, которые обстреливали миротворцев и военных законного правительства.
"Они стреляли в наших миротворцев, и мы открыли огонь. Тела - результат столкновений", - заявил пресс-секретарь ООН Владимир Монтейро.
"Мы осуждаем тот факт, что некоторые люди используют трупы для такой пропаганды", - добавил он.
Миротворцы ООН и работники Красного Креста после акции убрали тела, оставленные демонстрантами.
В воскресенье в квартале Банги PK5 миротворцы начали операцию по разоружению местных "ополченцев", которые заявили, что будут защищать свой квартал.
Местные жители жаловались на "ополченцев" и обвиняли их в грабеже.
Во вторник миротворцы сообщили, что в течение четырех часов их обстреливали "криминальные группировки", и они открыли ответный огонь.
Мэр района Банги, где расположен квартал PK5, Атахиру Балла Додо сообщил агентству Reuters, что в результате столкновений погиб 21 человек.
По его словам, демонстранты для проведения акции вынесли из морга тела 17 погибших, оставив только тела двух женщин и двух детей.
В ООН отметили, что продолжат операцию по разоружению боевиков, несмотря на акции протеста.
В 2013 году Центральноафриканская республика погрузилась в хаос в результате противостояния между вооруженными группировками местных христиан и мусульман.
В декабре 2013 года ООН разрешила французской армии начать миротворческую операцию в стране, а в апреле 2014 года в ЦАР ввели миротворческий контингент из нескольких стран.