В старом универмаге в США нашли "мумию" обезьяны

Копірайт зображення FACEBOOK/ OLD MINNEAPOLIS Image caption Примата описали, как "мумифицированного"

В одном из зданий города Миннеаполис (штат Миннесота, США) нашли "мумифицированные" останки обезьяны.

Мертвое тело обнаружили строители в потолке старого здания универмага Dayton во время реконструкции.

Представительница компании, ответственной за строительный проект, сообщила, что ее фирма сотрудничает с местными музеями, чтобы выяснить, откуда взялась эта паукообразная обезьяна.

Сначала фото "мумии" опубликовали строители на странице "Старая Миннесота" в Facebook.

В посте написали: "На потолке обнаружили мертвого примата".

Копірайт зображення CBS Image caption Здание реконструируют, чтобы было больше офисных помещений

Некоторые пользователи соцсети в комментариях предположили, что эта обезьянка, возможно, пришла из зоомагазина, который был на восьмом этаже 116-летнего здания.

Мэр соседнего города Роббинсдейл Реган Мерфи подозревает, что к исчезновению этого животного причастен его отец - Ларри Мерфи.

По его словам, в 1960-х годах Ларри Мерфи вместе с другом украли обезьяну из зоомагазина.

Копірайт зображення CBS Image caption Семья Ларри Мерфи подозревает, что он причастен к исчезновению обезьяны

Оба мужчины уже умерли, но вдова Мерфи-старшего сообщила, что ее муж был знатным сорванцом в молодости.

"Он был ирландским парнем. И я думаю, это обо всем говорит", - говорит жена Ларри Мерфи Моника телеканалу WCCO-TV.

Мать Ларри обнаружила животное и запретила подростку держать его дома.

Именно поэтому ребятам пришлось отнести обезьяну назад в магазин и выпустить ее.

Во время реконструкции здания рабочие обнаружили в вентиляционных проходах и на потолке и другие интересные находки.

В частности, папье-маше, пасхальные яйца и даже украденный кошелек, который недавно вернули его владельцу.

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