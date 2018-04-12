Мэрайя Кэри призналась, что страдает психическим расстройством
Певица Мэрайя Кери призналась, что уже много лет борется с психическим заболеванием.
48-летняя исполнительница стала героиней апрельского номера журнала People, в котором призналась, что страдает биполярным расстройством.
Мэрайя Кэри одна из самых популярных певиц в Америке. Ее альбомы были проданы тиражом более 200 миллионов копий.
По ее признанию, заболевание ей диагностировали в 2001 году, однако за профессиональной помощью обратилась относительно недавно.
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"Это было слишком тяжелым бременем, которое мне приходилось нести. И в какой-то момент я поняла, что не могу больше этого делать. Тогда я обратилась за помощью и прошла курс терапии. Я окружила себя позитивными людьми и вернулась к тому, что так люблю делать - стала писать стихи и музыку", - говорит Мэрайя Кэри.
Биполярное расстройство - это психическое заболевание, характеризующееся частой сменой настроения - от эйфории до депрессии.
По оценкам, в настоящее время эта болезнь затрагивает одного из 100 взрослых в Великобритании.