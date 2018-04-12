Украина готовится прекратить участие в СНГ

Копірайт зображення УНИАН Image caption Заседание глав правительств стран СНГ в Минске, май 2013 года. Украина тоже была представлена

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить необходимую документацию для прекращения участия Украины в Содружестве независимых государств (СНГ).

"Учитывая то, что Украина никогда не была и сейчас не является членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложение об официальном прекращении нашего участия в уставных органах СНГ", - сказал он во время выступления на Киевском форуме.

Также, по словам президента, Украина закроет свое представительство при институтах организации в Минске.

Петр Порошенко считает, что нужно инвентаризировать всю договорно-правовую базу Украины в рамках СНГ "на предмет соответствия национальным интересам государства".

Также он призвал другие государства пересмотреть договорную базу с Россией на предмет "чувствительных сфер".

Украина не подписала в 1993 году устав СНГ, поэтому не является государством-членом Содружества, но имеет статус государства-основателя и государства-участника.

Содружество создали в 1991 году как хозяйственный, политический и экономический союз Беларуси, России и Украины. Позже к организации присоединились еще восемь бывших советских республик - Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В 1993 году к СНГ присоединилась Грузия, однако в 2009 году она закрыла организацию. Также из СНГ вышел Туркменистан.

Что делать с "Большим договором"?

Упомянул Петр Порошенко и "Большой договор с Россией", подписанный в 1997 году.

Он сообщил, что планирует внести в парламент проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений этого документа.

Прежде всего, речь идет о статьях о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, а также о сотрудничестве в военно-технической сфере.

Но весь договор, по словам Петра Порошенко, разрывать нельзя, поскольку там есть положение об "уважении территориальной целостности и нерушимости границ".

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин в интервью BBC News Украина сообщил, что МИД передало свои предложения в администрацию президента. Однако их суть он не раскрыл.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина и Россия подписали 31 мая 1997 года, а ратифицировали в 1998 году. Его еще называют "Большой договор". Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства.

В России неоднократно критиковали заявления Украины о необходимости прекратить участие в СНГ и разорвать "Большой договор".

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