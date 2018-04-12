Минареты индийского Тадж-Махала разрушил штормовой ветер

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Штормовой ветер повредил два минарета, расположенные у входных ворот древнего комплекса Тадж-Махал в северном индийском городе Агра.

По информации местных чиновников, скорость ветра, обрушившего четырехметровые столбы, достигала 130 км/ч.

Копірайт зображення RAJU TOMAR/HT PHOTO Image caption На фото виден один из разрушенных минаретов

Власти заявили, что уже начались работы по восстановлению поврежденных сооружений.

Копірайт зображення AQEEL SIDDIQUI Image caption Разрушенный минарет

Копірайт зображення AQEEL SIDDIQUI

Мавзолей 17-го века Тадж-Махал привлекает около 12 тысяч посетителей в день и является одним из самых популярных туристических достопримечательностей мира.

Он был построен, потомком Тамерлана, могольским императором Шах Джаханом, в честь своей любимой жены Мумтаз Махал.

За последние столетия мавзолей-мечеть подвергался разного рода угрозам - от загрязнения и бессовестной застройки до крематория и бомб.

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