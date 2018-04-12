Минареты индийского Тадж-Махала разрушил штормовой ветер
Штормовой ветер повредил два минарета, расположенные у входных ворот древнего комплекса Тадж-Махал в северном индийском городе Агра.
По информации местных чиновников, скорость ветра, обрушившего четырехметровые столбы, достигала 130 км/ч.
Власти заявили, что уже начались работы по восстановлению поврежденных сооружений.
Мавзолей 17-го века Тадж-Махал привлекает около 12 тысяч посетителей в день и является одним из самых популярных туристических достопримечательностей мира.
Он был построен, потомком Тамерлана, могольским императором Шах Джаханом, в честь своей любимой жены Мумтаз Махал.
За последние столетия мавзолей-мечеть подвергался разного рода угрозам - от загрязнения и бессовестной застройки до крематория и бомб.