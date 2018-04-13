Трамп: решение об ударе по Сирии примут "достаточно быстро"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент США акцентировал, что решение по Сирии примут "достаточно быстро"

Президент США обещает, что решение по Сирии в США примут "достаточно быстро".

В разговоре с журналистами он отметил, что его администрация "очень, очень серьезно" рассматривает ситуацию, сложившуюся после вероятной химической атаки в сирийском городе Дума.

Ранее в четверг президент США написал в Twitter, что "никогда не говорил, когда именно" нанесут удар по Сирии.

"Может быть очень быстро или не так быстро вообще!", - подчеркнул он.

Позже Дональд Трамп прояснил позицию на встрече с журналистами.

"Мы сегодня встречаемся по Сирии... Мы должны принять некоторые дальнейшие решения, и они будут приняты достаточно быстро", - отметил он.

Также в четверг министр обороны США Джеймс Маттис заявил во время выступления в Конгрессе: "Я считаю, что это была химическая атака, и мы ищем фактические доказательства".

В то же время британское правительство по итогам заседания в четверг объявило, что Британия согласна "принять меры" в отношении Сирии.

Британский премьер Тереза ​​Мэй позвонила президенту Трампу поздно вечером в четверг, и они договорились "продолжать тесно сотрудничать" по этому вопросу.

Белый дом сообщил, что Трамп также проведет разговор по сирийскому вопросу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель России в ООН Василий Небензя в ответ на заявления западных столиц заявил, что "не может исключить" возможности войны между Россией и США.

"Первоочередной задачей является предотвращение опасности войны", - сказал он журналистам в четверг.

11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии, несмотря на угрозы России сбивать ракеты.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", - написал американский президент в Twitter.

Позже онопубликовал еще один твит, в котором отметил, что отношения между США и Россией никогда не были столь плохими, даже во время "холодной войны".

"России нужна наша помощь для развития экономики, нам было бы несложно ее предоставить, все страны должны работать сообща. Давайте остановим гонку вооружений?", - написал Трамп.

• ВОЗ: в результате химатаки в Сирии могли пострадать 500 человек

Посол России в Ливане в интервью телеканалу "Аль-Манар" сообщил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты и атаковать места их запуска.

По данным источников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате атаки 7 апреля погибли более 70 человек, около 500 пострадали.

В связи с этим организация требует "беспрепятственный доступ" к городу Дума в Сирии, чтобы проверить эти сообщения.

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