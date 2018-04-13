Россия угрожает США войной из-за возможных ударов по Сирии
Россия предупредила США, что авиаудары по Сирии могут привести к войне между двумя странами.
"К сожалению, мы не можем исключить любых возможностей", - заявил представитель России в ООН Василий Небензя журналистам после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Он обвинил Вашингтон в том, что мир во всем мире оказался под угрозой, и отметил, что сложилась "очень опасная" ситуация.
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Российский представитель сообщил, что существует повышенная "опасность эскалации ситуации" вследствие возможных ударов из-за присутствия российских военных в Сирии.
"Первоочередной задачей является предотвращение опасности войны", - отметил г-н Небензя.
Россия ранее угрожала сбивать американские ракеты, если российским военным в Сирии что-то будет угрожать.
Г-н Небензя также призвал Совет Безопасности ООН вновь встретиться в пятницу, чтобы обсудить возможные военные действия Запада.
Белый дом утверждает, что продолжает вместе с союзниками обсуждать действия против сирийских властей.
Между тем, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявляет, что ее эксперты едут в Сирию и начнут расследование возможной химической атаки в минувшую субботу.
Президент США обещает, что решение по Сирии в США примут "достаточно быстро".
В разговоре с журналистами он отметил, что его администрация "очень-очень серьезно" рассматривает ситуацию, сложившуюся после вероятной химической атаки в сирийском городе Дума.
Британское правительство по итогам заседания в четверг объявило, что Британия согласна "принять меры" в отношении Сирии.