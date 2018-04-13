Употребление алкоголя ежедневно сокращает жизнь - ученые

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Употребление алкоголя ежедневно может сократить вашу жизнь, считают британские ученые.

Они провели исследование, в котором проанализировали здоровье 600 тысяч людей, употребляющих алкоголь. В результате обнаружили: чем больше человек потребляет алкоголя, тем короче становится его жизнь.

Ученые считают, что употребление от пяти до десяти единиц алкоголя (одна единица - 7,9 г этанола) в неделю может сократить жизнь человека на шесть месяцев.

А кто пьет 18 или более единиц алкоголя - может потерять пять лет жизни.

Таким образом ученые опровергли предыдущие исследования, что потребление алкоголя небольшими дозами полезно для организма.

Исследователи сравнили здоровье и привычки людей, употребляющих алкоголь, из 19 стран мира.

В частности, ученые рассчитали, сколько лет жизни человек потеряет, если принимать алкоголь постоянно, начиная с 40 лет.

Исследование также установило верхнюю безопасную границу в 12,5 единиц алкоголя в неделю, после которой риск для жизни - это примерно пять пинт (одна пинта - 0,6 л) пива или пять 175-миллиграммовых бокалов вина.

Употребление 12,5 единицалкоголя в неделю повышает риски:

инсульта на 14%

фатальных гипертонических заболеваний на 24%

сердечной недостаточности на 9%

роковой аневризмы аорты на 15%

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Рекомендуемые лимиты в Италии, Португалии и Испании почти на 50% выше, чем в США.

Виктория Тейлор, старший диетолог британского сердечного фонда, который частично профинансировал исследования, говорит, что "многие в Великобритании регулярно пьют, следуя прекомендациям".

"Нужно помнить, что рекомендации в отношении алкоголя должны быть ограничением, а не целью, и надо пытаться пить меньше указанного предела", - советует она.

Доктор Ангела Вуд из Кембриджского университета, автор исследования, подчеркнула: "Основной мессидж этого исследования заключается в том, что если вы уже употребляете алкоголь, пейте его меньше, это поможет вам прожить дольше, а также уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

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