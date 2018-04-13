От Amazon требуют не продавать секс-кукол, похожих на детей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Организации, защищающие права детей в Великобритании, обеспокоены попытками ввезти в страну секс-кукол, похожих на детей

Уполномоченная по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд призвала Amazon сделать все возможное, чтобы секс-куклы, похожие на детей, больше не продавались на сайте компании.

Ранее журналистам ВВС удалось установить, что более десяти секс-кукол, выглядящих как дети, продают на платформе Amazon Marketplace.

После того, как BBC обратилась к Amazon для изъятия одной из секс-кукол, ее убрали из продажи на сайте, однако через три дня снова стали продавать.

Позже Amazon заявила, что изъяла все товары, о которых сообщили журналисты.

"Все продавцы Marketplace должны придерживаться наших рекомендаций о продаже, а в отношении тех, кто этого не сделает, будут приниматься меры вплоть до удаления их учетной записи. Продукты, о которых идет речь, больше не доступны", - отмечается в заявлении Amazon.

На платформе Amazon Marketplace нашли кукол ростом 90-120 см, с талией 41 см.

На сопроводительных картинках они были в сексуальных позах. Отмечалось, что такие секс-куклы "на 100% имитируют девичье тело", на некоторых из них есть "сексуальное женское белье".

Национальное общество предотвращения жестокого обращения с детьми предостерегает, что появление таких секс-кукол может повредить детям.

Секс-куклы, похожие на детей, максимально повторяют человеческое тело, изготовлены из силиконового материала и весят столько же, как и дети.

Image caption На Amazon продавали секс-кукол, похожих на детей

Уполномоченная по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд отметила, что общественность ожидает от Amazon, что компания не только удалит таких секс-кукол, но и объяснит, почему они оказались на их сайте и сделает так, чтобы они снова там не появились.

"Такие куклы явно созданы с одной целью, и эта цель - явная опасность для настоящих детей", - добавила она.

С марта 2016 года британским пограничникам удалось изъять 179 секс-кукол, похожих на детей.

В июле 2017 года британский суд постановил, что такие куклы - "неприличный товар", поэтому их импорт запрещен.

Однако, в Британии привлечь к ответственности могут только за импорт таких секс-кукол. Производить или иметь их у себя дома не запрещено.

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