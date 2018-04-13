Обнаружена картина Шагала, похищенная 30 лет назад

Копірайт зображення FBI Image caption Эрнест и Роза Геллеры, купившие картину в 1920-х годах, уже давно скончались, поэтому полотно передадут их наследникам

ФБР обнаружило полотно Марка Шагала "Отелло и Дездемона", украденное 30 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шедевр украли из дома супругов Геллер в Нью-Йорке еще в конце 1980-х годов, а вместе с ним еще несколько произведений искусства: работы Ренуара, Пикассо и Хоппера. Вскоре после этого вор продал картину мужчине из Мэриленда.

Оказалось, что полотно большую часть времени пролежало на пыльном чердаке в коробке, наспех сколоченной из дверного косяка и фанеры.

Картина была обнаружена в 2017 году, когда в офис ФБР обратился житель Мэриленда, желавший подтвердить подлинность картины. Дело в том, что он неоднократно пытался продать полотно в одну из галерей Вашингтона, но без определенных документов сделать это было невозможно.

Эрнест и Роза Геллеры, купившие картину в 1920-х годах, уже давно скончались, поэтому полотно передадут их наследникам.

"Известное произведение искусства очень трудно передать в другие руки, если оно было украдено", - прокомментировал этот случай старший спецагент ФБР Тим Карпентер.

По его словам, о попытках перепродажи произведений искусства без соответствующей документации необходимо сообщать правоохранителям.

При этом вору и мужчине, хранившему картину, ничего не грозит - срок давности преступления уже истек, поэтому никаких обвинений им предъявить не могут.

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