Савченко рекомендуют прервать голодовку, чтобы пройти полиграф

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Надежда Савченко согласилась временно прекратить голодовку, чтобы полностью пройти допрос на полиграфе. Об этом BBC News Украина сообщил ее адвокат Олег Соловей.

По его словам, допрос, который начался 13 апреля в 10:30, остановили примерно через три часа.

Чтобы продолжить, эксперты-полиграфологи настойчиво рекомендовали Савченко прекратить голодовку.

"Не было прецедентов прохождения полиграфа человеком, голодавшим 23 дня, и они из-за истощения организма не могут установить истину. Они настойчиво рекомендовали ей поесть, и Надежда Викторовна согласилась на три дня", - рассказал Соловей.

По словам адвоката, Савченко будет принимать пищу с пятницы по воскресенье, а в понедельник, 16 апреля, продолжит допрос.

"Продукты согласованы с врачом СИЗО, поскольку было продолжительное изнурительное голодание. Молоко, обезжиренный творог, молоко обезжиренное, которое будет разбавляться водой, детское пюре. Все это в очень маленьких порциях. Вероятно, сегодня вечером она получит продукты и начнет есть" , - рассказал он.

Также адвокат заявил, что сейчас состояние здоровья Надежды Савченко "очень удовлетворительное".

"Хорошо себя чувствует. Да, она потеряла вес, но чувство юмора не утратила, прекрасно рассуждает, все понимает, работоспособность замечательная. В целом она потеряла 11 килограммов с момента задержания", - сообщил Соловей.

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Служба безопасности задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

На следующий день Шевченковский районный суд Киева избрал Надежде Савченко меру пресечения - содержание под стражей в течение двух месяцев.

В тот же день Надежда Савченко объявила голодовку.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и главой "ДНР" Александром Захарченко планировали перевезти через линию разграничения оружие, обстрелять правительственный квартал Киева из минометов, убить президента, а также расстрелять депутатов парламента.

Савченко грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Надежда Савченко свою вину отрицает.

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