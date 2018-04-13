ВВС News Украина ищет трех продюсеров новостей

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Всемирная Служба ВВС (BBC World Service) объявляет конкурс на три должности продюсера новостей в киевском бюро ВВС News Украина:

• Продюсер новостей контракту на 4 месяца.

• Продюсер новостей контракту на 10 месяцев.

• Продюсер новостей контракту на 1 год.

Работая в команде ВВС News Украина, продюсер новостей должен создавать новости и статьи для интернет-сайта ВВС Украины; отвечать за обновление материала; предлагать идеи и темы.

Желающие присоединиться к команде ВВС News Украина в Киеве должны подать резюме до 25 апреля 2018 года.

Кандидаты должны иметь не менее одного года опыта работы в онлайн-журналистике, свободно владеть украинским и английским языками. Подробнее узнать о вакансиях и подать свое резюме можно здесь.

Представления на вакансию без резюме на английском языке рассматриваться не будут.

ВВС свяжется только с теми кандидатами, которых пригласят на собеседование.