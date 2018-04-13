Распознавание лиц: почему в Китае не скрыться даже в 60-тысячной толпе
Китайская полиция опознала в 60-тысячной толпе мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Сделать это позволила внедряемая в Китае система компьютерного разпознавания лиц.
Полиция сообщила, что подозреваемого зовут Ао, ему 31 год. На прошлой неделе он приехал с женой и парой друзей в город Наньчан на концерт поп-звезды Джеки Чуна, где и был арестован.
Мужчина был опознан камерой при входе на концерт. Его задержали вскоре после того, как он сел на свое место в зале.
Полиция заявила, что Ао разыскивался по подозрению в совершении экономических преступлений. Он был потрясен при задержании, сообщили полицейские.
"Подозреваемый был поражен тем, что мы его забрали, - сказал агентству Синьхуа полицейский Ли Джин. - Он и не подозревал, что полиция сможет его так быстро опознать в толпе из 60 тысяч человек".
Изданию China Daily полицейский сказал, что на входе в концертный зал была установлена пара камер с технологией распознавания лиц.
"Я бы не пошел"
Сообщается, что Ао проехал 90 километров из Чжаньшу в Наньчан, чтобы попасть на этот концерт.
Новостной сайт Kan Kan опубликовал видео, на котором подозреваемый в разговоре с полицией признается, что если бы он знал, что его могут таким образом опознать, он никогда бы не рискнул пойти на концерт.
Китайская полиция часто использует систему распознавания лиц для поимки подозреваемых в совершении преступлений.
В марте на железнодорожной станции в городском округе Чжэнчжоу полиция задержала 33 человек по подозрению в краже детей, бегстве с места ДТП и использовании фальшивых документов.
Полицейские использовали специальные очки со встроенным в них устройством, позволяющим распознавать лица.
В августе прошлого года на фестивале пива в Циндао полиция Шаньдуна при помощи этих технологий арестовала 25 подозреваемых.
Китай лидирует в разработках технологий распознавания лиц с помощью искусственного интеллекта и регулярно напоминает своим гражданам, что скрыться от властей, имеющих в своем распоряжении такие технические средства, практически невозможно.
Китайские власти уверждают, что в стране создается крупнейшая в мире сеть камер наблюдения. В стране уже работают около 170 млн камер наружного наблюдения. Еще 400 млн камер планируется установить в следующие три года.