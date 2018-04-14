Удары по Сирии: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

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Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить действия США, Великобритании и Франции, которые в субботу нанесли ракетные удары по Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он осудил действия США и союзников, назвав их нарушением норм и принципов международного права.

"Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом", - сказано в заявлении российского президента на сайте Кремля.

По словам Путина, США своими действиями еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, "несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом".

"Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников", - заявил российский лидер.

В ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировки Сирии в ответ на предполагаемое применение режимом Башара Асада химического оружия против мирного населения в городе Дума.

"Сограждане-американцы, недавно я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать нанесение высокоточных ударов по целям, связанным с химическим оружием сирийского диктатора Башара Асада", - заявил Дональд Трамп.

Главными целями коалиции, в которую вошли Великобритания, США и Франция, стали научно-исследовательский центр в Дамаске, предположительно связанный с производством химоружия.

А также два склада химоружия в провинции Хомс. По данным СМИ, огонь попали также штаб Республиканской гвардии Сирии, аэропорт Мезза в Дамаске и аэропорт Ад-Думейр в Восточной Гуте.

Копірайт зображення Reuters Image caption Ракетный удар по Сирии и работа сирийских сил ПВО

По состоянию на 8 утра субботы было известно, что по территории Сирии союзниками было выпущено от 30 до 100 ракет. Часть из них своей цели не достигла и была сбита.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что при ударе было использовано вдвое больше ракет, чем в прошлом году. В апреле 2017 года после химической атаки в городе Хан-Шейхун американские эсминцы выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по авиабазе сирийских правительственных войск Эш-Шайрат.

Российские военные утверждают, что в результате ракетных авиаударов никто не пострадал.

Ситуацию в Дамаске и других городах российское министерство обороны назвало спокойной.

На бомбардировку отреагировал сирийский МИД.

"Варварская агрессия никак не повлияет на решимость и настойчивость сирийского народа и их героические вооруженные силы" - говорится в заявлении сирийского МИД.

Осудили действия коалиции и в Иране, а вот Турция считает их "уместными". МИД Турции назвал удар по Сирии "очисткой совести человечества" и "обоснованным ответом" на применение химического оружия против мирного населения в Думе.

Официальный Дамаск отвергает все обвинения в применении химического оружия.

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