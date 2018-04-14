Трамп об ударах по Сирии: "Миссия выполнена!"

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Президент США Дональд Трамп назвал итоги ракетного удара по Сирии идеальными.

В своем Twitter Трамп поблагодарил союзные Францию и Великобританию "за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил". "Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!" - написал президент США.

Также он добавил, что гордится американскими вооруженными силами, которые выполнили поставленные задачи.

В ночь с пятницы на субботу США, Франция и Британия нанесли ракетные удары по Сирии. Это решение стало ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.

Президент РФ Владимир Путин осудил "акт агрессии против суверенного государства", Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН.

НАТО в субботу, 14 апреля, проведет в Брюсселе срочное заседание при участии послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудары по объектам в Сирии.

Официальный Дамаск отвергает все обвинения в применении химического оружия.

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