Трамп об ударах по Сирии: "Миссия выполнена!"
Президент США Дональд Трамп назвал итоги ракетного удара по Сирии идеальными.
В своем Twitter Трамп поблагодарил союзные Францию и Великобританию "за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил". "Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!" - написал президент США.
- США и союзники атаковали Сирию. Какие цели были поражены?
- Удары по Сирии: Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Также он добавил, что гордится американскими вооруженными силами, которые выполнили поставленные задачи.
В ночь с пятницы на субботу США, Франция и Британия нанесли ракетные удары по Сирии. Это решение стало ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.
Президент РФ Владимир Путин осудил "акт агрессии против суверенного государства", Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
НАТО в субботу, 14 апреля, проведет в Брюсселе срочное заседание при участии послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудары по объектам в Сирии.
Официальный Дамаск отвергает все обвинения в применении химического оружия.