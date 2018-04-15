Трамп: США готовы к новым ударам по Сирии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дональд Трамп предупредил, что США находятся в "полной боевой готовности" к новым ударам по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся "в полной боевой готовности" для нанесения новых ударов по Сирии, если правительство Башара Асада снова применит химическое оружие.

Предупреждение прозвучало во время заседания Совета безопасности ООН. Его созвала Россия после того, как США, Франция и Великобритания в субботу утром нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые связывают с производством и хранением химического оружия.

На заседании Совета Безопасности ООН при рассмотрении резолюции с осуждением ударов по Сирии, представленной Россией, произошел резкий обмен обвинениями.

Представитель США Никки Хейли сделала предупреждение Сирии.

"Я разговаривала с президентом сегодня утром, и он сказал: "Если сирийский режим снова будет использовать этот ядовитый газ, Соединенные Штаты - в полной боевой готовности", - отметила она.

"Когда наш президент определяет красную линию, наш президент придерживается красной линии", - напомнила Хейли присутствующим.

По ее словам, США и их союзники давали дипломатическому пути решения проблемы "шанс за шансом", но Россия снова и снова накладывала вето в Совете безопасности.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представитель США в ООН Никки Хейли отметила, что западные страны не позволят безнаказанно использовать химическое оружие

"Мы не можем стоять в стороне и позволить России пренебрежительно относиться к каждой международной норме, позволить использованию химического оружия остаться безнаказанным", - пояснила Никки Хейли.

Представитель США в ООН назвала удары по Сирии "оправданными, законными и пропорциональными".

Представитель России в ООН Василий Небензя процитировал Владимира Путина, который обвинил западные страны в "циничном пренебрежении" к результатам расследования возможной химической атаки в сирийском городе Дума инспекторами Организации по запрещению химического оружия. Они должны посетить Думу на этих выходных.

Небензя обвинил США, Великобританию и Францию ​​в "хулиганстве" и "демонстрации явного пренебрежения международным правом".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Представители России и Сирии в ООН Василий Небензя и Башар Джаафари

В итоге большинство стран-членов Совета безопасности ООН не поддержали проект резолюции, представленный Россией. За нее проголосовали, кроме России, только Китай и Боливия. В Пекине отметили, что выступают против применения силы, а конфликт в Сирии надо решать политическим путем.

Башар Джаафари, представитель Сирии в ООН, заявил, что США, Великобритания и Франция - "лжецы, хищники и лицемеры", которые используют ООН "для осуществления своей политики вмешательства и колониализма".

Сирия отрицает любое применение химического оружия и утверждает, что химическая атака была сфабрикована повстанцами, которые воюют против армии Башара Асада.

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