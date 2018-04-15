Огонь наступает на Сидней: с пожаром борются сотни людей

Копірайт зображення EPA Image caption Пожарные называют огонь "очень агрессивным"

Сотни австралийских пожарных борются с большим лесным пожаром, который, как сообщается, уже достиг жилых домов в южном пригороде Сиднея - крупнейшего города Австралии.

Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс обеспокоена, что пепел, который летает в воздухе, может привести к возникновению новых мест возгорания впереди "пожарного фронта", на котором сейчас пытаются остановить огонь.

Пожарные назвали огонь "очень агрессивным" и попросили некоторых жителей искать убежище, поскольку эвакуация из района сейчас может быть опасной.

Пожар сжег уже почти 2500 гектаров земли.

Более 70 пожарных машин сейчас работают на дороге, которая отделяет горящую местность от пригородов Сиднея. С неба сбрасывают воду вертолеты, сообщает SBS.

В последние дни погода в Австралии была необычно жаркой для этого времени года.

Полиция объявила уничтоженный огнем район местом преступления. Однако нет четких данных, которые позволяют утверждать, что пожар возник в результате поджога.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пожар уже сжег 2500 га земли

Премьер Австралии Малкольм Тернбулл высоко оценил усилия по борьбе с огнем.

"Сейчас не по сезону жарко, и это, конечно, вопрос, который вызывает большое беспокойство, но мы должны бороться с худшим, что мать Природа может нам преподнести. Чем хуже сюрпризы, которые делает австралийцам природа, тем лучше проявляется австралийский дух", - подчеркнул он.