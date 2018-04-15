Огонь наступает на Сидней: с пожаром борются сотни людей
Сотни австралийских пожарных борются с большим лесным пожаром, который, как сообщается, уже достиг жилых домов в южном пригороде Сиднея - крупнейшего города Австралии.
Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс обеспокоена, что пепел, который летает в воздухе, может привести к возникновению новых мест возгорания впереди "пожарного фронта", на котором сейчас пытаются остановить огонь.
Пожарные назвали огонь "очень агрессивным" и попросили некоторых жителей искать убежище, поскольку эвакуация из района сейчас может быть опасной.
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Пожар сжег уже почти 2500 гектаров земли.
Более 70 пожарных машин сейчас работают на дороге, которая отделяет горящую местность от пригородов Сиднея. С неба сбрасывают воду вертолеты, сообщает SBS.
В последние дни погода в Австралии была необычно жаркой для этого времени года.
Полиция объявила уничтоженный огнем район местом преступления. Однако нет четких данных, которые позволяют утверждать, что пожар возник в результате поджога.
Премьер Австралии Малкольм Тернбулл высоко оценил усилия по борьбе с огнем.
"Сейчас не по сезону жарко, и это, конечно, вопрос, который вызывает большое беспокойство, но мы должны бороться с худшим, что мать Природа может нам преподнести. Чем хуже сюрпризы, которые делает австралийцам природа, тем лучше проявляется австралийский дух", - подчеркнул он.