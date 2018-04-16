"Манчестер Сити" - победитель Премьер-лиги
Футбольный клуб "Манчестер Сити" остался неоспоримым лидером английской Премьер-лиги, в то время как их земляки "Манчестер Юнайтед" неожиданно проиграли команде "Вест Бромвич Альбион" со счетом 0:1.
"Ман Сити" - подопечные испанца Пепа Гвардиолы - возглавляют турнирную таблицу с огромным преимуществом в 16 очков. Хотя участникам лиги еще предстоит отыграть пять игр, догнать лидера уже практически невозможно.
Статус чемпиона подтвердила домашняя игра "Манчестер Юнайтед", которую они неожиданно проиграли со счетом 1:0 команде "Вест Бромвич" из города Уэст-Бромидж.
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Вот несколько фактов и цифр и фактов о победителях.
- 47-летний Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" второй сезон подряд. Ранее команды под его руководством выигрывали национальные лиги Испании и Германии, а "Барселона" взяла первенство в двух лигах чемпионов. Он также стал первым тренером-испанцем, чья команда выиграла английскую Премьер-лигу.
- В сезоне 2017/2018 "Ман Сити" забила 93 гола, проиграв лишь дважды. Она побила рекорд Премьер-лиги, одержав 18 побед подряд на пути к титулу и хотя бы однажды победила каждую команду, участвовавшую в первенстве.
- "Сити" побила несколько рекордов лиги: в матче с "Эвертоном" футболисты "Сити" владели мячом 82,13% времени, а в игре с "Челси" они совершили более 900 пасов.
- Клубу почти удалось побить другой рекорд - самой ранней победы в Премьер-лиге 7 апреля, однако в тот день он програл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2, хотя изначально "Сити" вел 2:0. В субботу, 14 апреля, Гвардиола сказал, что скорее сыграет в гольф, чем посмотрит игру "Юнайтед".
- В 2008 году владельцем клуба стал Мансур ибн Зайд Аль Нахайян - член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. С тех пор команда взяла семь трофеев, включая Кубок Англии, два кубка Футбольной лиги и английский Суперкубок.
|Победа по всем фронтам: статистика, в которой "Сити" показал лучший результат
|Показатель сезона 2017/2018
|Результат "Манчестер Сити", 1-е место по показателю
|Результат ближайшего конкурента
|Голы
|93
|78 ("Ливерпуль")
|Пропущено голов
|25
|26 ("Манчестер Юнайтед")
|Победы дома
|14
|13 ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед")
|Победы в гостях
|14
|10 ("Тоттенхем")
|Удары в створ ворот
|234
|212 ("Ливерпуль")
|Всего ударов по воротам
|447
|419 ("Ливерпуль")
|Создано голевых моментов
|441
|440 ("Ливерпуль")
|Пасы
|24 193
|20 798 ("Арсенал")
|Касаний мяча
|30 214
|26 977 ("Арсенал")
|Точность пасов
|88,76%
|84,28% ("Челси")
|Владение мячом
|71,22%
|62,43% ("Арсенал")
|Успешных пасов
|21 473
|17 520 ("Арсенал")
|Реализовано голевых моментов
|60
|45
Источник: Opta Sports
Реакция футбольного мира
Капитан "Ман Сити" Венсан Компани: "Чувство такое, будто это произошло в первый раз, и его невозможно описать. Это удивительно, очень сложно добиться такого результата. Я горжусь командой и всеми, кто участвовал в этом. На этот раз отличие в том, что мы играли стабильно весь сезон, и мы играли на уровне, который от нас ожидается".
Бывший игрок "Челси" Крис Саттон: "Это заслуженное достижение для "Манчестер Сити". Их стиль игры в этом сезоне был искрометным. Они забивали больше голов, и у них прекрасный тренер. Было здорово смотреть, как они играют в футбол, и они на голову были выше всех остальных команд. Стадион "Олд Траффорд" (домашняя площадка "Манчестер Юнайтед") сегодня днем превратился в театр кошмаров. Было бы логично предположить, что после победы в дерби над "Ман Сити" они попытаются закрепить успех сильным выступлением. Но они просто отдали чемпионский титул "Сити" на блюдечке".
Бывший игрок "Эвертона" Леон Осман: "Они однозначно заслужили звание чемпионов. Они прекрасно выступили в этом сезоне, с самого начала. Их игра с первых 10 матчей была невероятной, и они задали тон всему сезону. После победы на выезде над чемпионами предыдущего сезона "Челси" на самом старте турнира другие команды поняли, что победить эту команду будет крайне сложно. В какой-то момент казалось, что она не проиграет ни одного матча. Мне кажется, она установила новый стандарт для выступлений в Премьер-лиге и показала, чего следует ожидать от будущих чемпионов турнира".
Бывший нападающий "Ман Сити" Шон Гоатер: "На мой взгляд, это лучший состав "Сити", который я когда-либо видел. Их манера и стиль, с которыми они играли, это и есть настоящий футбол. То, как "Сити" выиграл лигу, это было очень красиво".
Генеральный директор "Ман Сити" Ферран Сориано: "Большая честь для "Манчестер Сити" вновь выиграть Премьер-лигу. Очень приятно, что нам это удалось и что мы подарили нашим болельщикам захватывающие и незабываемые моменты. Мы намерены продолжать играть в красивый футбол, и мы очень гордимся тем, что в этом сезоне нам это удалось сделать столь блестяще".