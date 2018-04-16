Черногорию возглавил "враг" России?

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На выборах президента Черногории, по предварительным данным, победил Мило Джуканович.

Как передает государственный вещатель RTCG, за лидера правящей Демократической партии социалистов Мило Джукановича отдали свои голоса почти 54% избирателей. Его ближайший конкурент - оппозиционер Младен Боянич - получил почти 34% голосов.

Джуканович занимал высокие государственные посты с 1991 года. Он четырежды становился премьер-министром, был министром обороны, а также один срок, с 1998 по 2002 год, занимал пост президента Черногории.

Во времена президентства Мило Джукановича премьер-министром был Филипп Вуянович, позднее ставший президентом.

СМИ часто проводили параллель между черногорскими президентом и премьером и российскими Путиным и Медведевым, которые сменяли друг друга на высших руководящих постах.

В ноябре 2016 года в Черногории заявили, что "российские националисты" планировали убить премьера Мило Джукановича.

Как утверждали СМИ, члены группировки действовали под контролем генерала Братислава Дикича, известного своей пророссийской позицией.

По словам специального прокурора Черногории Миливое Катнича, злоумышленники таким образом хотели воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО.

При этом, как заявил прокурор, у него нет никаких доказательств того, что к организации покушения была причастна власть России.

В июне прошлого года Черногория официально стала 29-м членом НАТО.

В российском МИД тогда заявили, что "в свете вражеской линии черногорской власти" Москва оставляет за собой право на ответные меры, не уточнив, какие именно действия рассматриваются как враждебные.

Президент в Черногории избирается на пятилетний срок.

Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней.

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