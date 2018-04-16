В Лондоне требуют второго референдума по "брекситу"
Известные британские актеры, бизнесмены и политики, включая действующих депутатов парламента, начали кампанию за проведение "народного референдума" по поводу выхода Британии из Евросоюза по итогам переговоров Лондона с Брюсселем.
Первая акция кампании прошла в воскресенье, 15 апреля, в лондонском районе Камден в северной части города. На нее пришли примерно 1200 человек.
Движение "Народное голосование" (People's Vote) намерено объединить группы, настроенные против "брексита".
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Актер Патрик Стюарт, поддерживающий кампанию, сказал, что если народ проголосует против [достигнутого с Брюсселем] соглашения по выходу, Британия "просто останется" в ЕС.
И консерваторы, и лейбористы ранее исключали возможность второго референдума.
В июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, 48,1% - против.
Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения к октябрю, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.
Сэр Патрик сказал в эфире шоу Эндрю Марра на ВВС, что условия "брексита" оказались "совсем не похожи" на то, как их представляли [сторонники "брексита"] в преддверии референдума.
Кампания "Народное голосование" настаивает, что последнее слово по "брекситу" должно быть за населением, а не членами парламента.
По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС было продиктовано "историей и эмоциями".
"Я дитя войны и рос, когда дела в мире обстояли не слишком хорошо. И день, когда мы присоединились [к Евросоюзу], был одним из самых волнующих в моей взрослой жизни", - сказал 77-летний актер.
Также участвовавший в шоу Эндрю Марра британский министр иностранных дел Борис Джонсон, возглавлявший кампанию за "брексит", ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось: "Они [британцы] с заметным перевесом проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Теперь мы пытаемся выполнить волю народа".
Джонсон ответил на замечания Патрика Стюарта, который сыграл роль капитана Жана-Люка Пикара в фильме "Звездный путь: Следующее поколение".
"Я думаю, мы получим отличный результат и не только сможем заключить гигантское соглашение о свободной торговле с нашими друзьями и партнерами по ту сторону пролива [Ла-Манш], но и сможем смело отправиться в места, которыми, вероятно, пренебрегали последние пять лет".