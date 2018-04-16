В России погиб журналист, писавший об армии "Вагнера"
Журналист Максим Бородин, который писал о смерти российских наемников в Сирии, выпал с пятого этажа своего дома.
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Инцидент произошел в его квартире в Екатеринбурге. От полученных травм мужчина скончался.
Максим Бородин работал в издании "Новый день", писал на резонансные темы - о криминале и коррупции.
Недавно он расследовал гибель бойцов частной военной компании "Вагнер" после авиаудара коалиции международных сил в Сирии.
Полиция проводит расследование, но, как пишут местные СМИ, правоохранители считают криминальную составляющую маловероятной.
Редактор издания "Новый день" Полина Румянцева заявила, что не верит в самоубийство журналиста.
Как считается, "ЧВК Вагнер" была сформирована при поддержке российских властей и участвовала в войнах на Донбассе и в Сирии. В Кремле создание любых ЧВК отрицают.
О гибели российских наемников в Сирии в феврале также писали американские СМИ.