Ведущие BBC провели эфир нагишом

Image caption Ведущие обещали "откровенные, веселые и бесстрашные разговоры"

Две репортерши BBC оголились перед радиоэфиром. Кэт Харборн и Дженни Эйлс хотели проверить, как это повлияет на дискуссию о внешнем виде для их радиопередачи на BBC Radio Sheffield, где они являются одновременно и ведущими, и репортерами.

Проект на радио имеет 10 выпусков, и один из них был о теле и его идентичности.

"Это очень необычно и дискомфортно, но так мы все равны", - шутили Дженни Эйлс и Кэт Харборн в эфире.

Дженни рассказала, что идея раздеться родилась у Кэт.

"Когда Кэт придумала эту идею, я заставила ее это сделать. Я подумала, что это гениально и смело - побыть нагишом в эфире", - говорит Дженни.

Кэт в свою очередь призналась, что тема программы для нее была очень личной.

"Нам обоим по 30. Женщины тратят очень много времени, чтобы изменить своее тело, стать худее или лучше загореть, иметь волнистые или прямые волосы".

"Когда я смотрю на фотографию, где я моложе, я думаю: "Вау, я выглядела блестяще!". Но в то время я думала, что выгляжу толстой или уродливой".

Image caption Девушки говорят, что сейчас они гораздо счастливее в своем теле

Ведущие признались, что благодаря такому эфиру услышали много историй о девушках, которые морально очень страдали из-за своего тела.

Чаще всего звучали темы, связанные с диетами и неуверенностью в своем внешнем виде.

Ведущие признались, что получили положительный опыт и получили такие же отзывы собеседниц.

"После 5 минут разговора ты забываешь, что ты голая", - говорит Дженни.

Кэт добавила, что это была трансформация через опыт.

Ей было трудно раздеться, но теперь она чувствует себя более сильной и счастливой.

"Это такая пустая трата времени постоянно думать, в порядке ли наше тело", - подытожила Кэт.

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