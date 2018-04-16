Лавров: Отношения РФ с Западом - хуже Холодной войны

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Ситуация между Россией и Западом значительно хуже, чем во времена Холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе BBC Hardtalk.

"Я думаю, что отношения хуже, потому что во времена Холодной войны были каналы коммуникации, не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции", - заявил Лавров.

Российский министр сказал, что западные государства, включая Великобританию, виновны в нынешнем ухудшении отношений.

Также Москва отрицает вмешательство в улики на месте возможной химической атаки в Сирии, которая привела к военной операции международной коалиции во главе с США.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью BBC Hardtalk заявил: "Я могу гарантировать, что Россия ничего не меняла на том месте".

Лавров сделал это заявление на фоне проведения экстренной встречи, организованной ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в Гааге.

Собрание проходит за закрытыми дверями, но Reuters цитировал американского посла Кеннета Уорда, который выражал обеспокоенность тем, что российские силы, возможно, вмешивались в доказательства.

Инспекторы в Сирии до сих пор не получили доступ в город Дума. По словам гендиректора ОЗХО, которого процитировал посол Великобритании в этой организации, они все еще ждут разрешения.

Что еще сказал Лавров?

Российский министр иностранных дел снова отрицал использования химического оружия в городе Дума 7 апреля.

"Я не могу быть невежливым к руководителям других государств, но вы цитировали руководителей Франции, Великобритании и США, и, честно говоря, все факты, которые они заявляли, базировались на сообщениях из СМИ и социальных сетей", - сказал он.

Лавров также спросил, почему США и их союзники осуществили воздушные удары за день до прибытия международных инспекторов на место возможной химической атаки.

Что касается воздушных ударов, то Лавров повторил российское утверждение, что две трети из более чем 100 ракет, выпущенных в Сирии в субботу, не смогли достичь целей.

Лавров отметил, что "канал урегулирования конфликта" для предотвращения столкновения между американскими и российскими силами сделал свою работу и конфронтации не произошло.

Обострение из-за Сирии

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После появления новостей о химической атаке в сирийской Думе президент США Дональд Трамп пообещал жесткий ответ. 11 апреля американская сторона сформировала коалицию, в которую вошли Великобритания и Франция.

14 апреля коалиция нанесла ракетные удары по Дамаску и провинции Хомс.

Ни одна из ракет союзников не упала около двух основных российских баз в Сирии.

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