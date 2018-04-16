Тайна язвы Бурули, которая уничтожает кожу
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В Австралии врачи обратились к властям с просьбой срочно начать финансирование исследований язвы Бурули и причин ее возникновения.
Количество случаев этого опасного заболевания кожи в австралийском штате Виктория за последние четыре года выросло на 400%. В 2017 году зарегистрировали 275 случаев заболевания, что на 51% больше по сравнению с 2016 годом.
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Болезнь, характерную для регионов с тропическим климатом, все чаще регистрируют в штате Виктория с его умеренным климатом.
Что такое язва Бурули
- Это кожное заболевание, вызванное бактерией Mycobacterium ulcerans
- Бактерии выделяют токсины, которые разрушают клетки кожи, мелкие кровеносные сосуды и жир под кожей, что приводит к появлению язвы и потере кожи
- Язва увеличивается со временем и может привести к увечью
- Обычно эта язва появляется на конечностях, но также может быть на лице и теле
- Врачи до сих пор не знают, как заболевание передается людям, но, как считается, это связано с почвой и естественной средой обитания
- Есть также теории о том, что переносить бактерии могут комары
Как сообщил BBC австралийский врач Дэниел О'Брайен, согласно некоторым теориям на распространение болезни влияют количество осадков, тип почвы и особенности природной среды.
Болезнь часто регистрируют в сельской местности Западной и Центральной Африки, Латинской Америки и тропических регионов Азии. В этих регионах болезнь возникает в местах, где есть болота и застойная вода, однако в Австралии Бурули регистрируют в прибрежных регионах.
Язву очень трудно лечить. У многих пациентов восстановительный период занимает от 6 до 12 месяцев, им необходимо проходить курс реконструктивно-пластической хирургии.
Врачи говорят об эпидемии
В обращении на страницах журнала Medical Journal of Australia австралийские врачи призвали к государственному финансированию исследований заболевания.
"Никто не понимает, что происходит, что способствует этой эпидемии", - отметил О'Брайен, один из врачей, подписавших обращение.
"Мы можем предложить определенные ключи для разгадки, но не исчерпывающий ответ. Это - тайна. Проблема в том, что у нас нет времени, чтобы сидеть и заниматься пустыми разговорами - эта эпидемия достигла пугающих масштабов", - прокомментировал он сложности с исследованием язвы Бурули.
Медицинские учреждения штата Виктория сообщили, что потратили на исследования заболевания примерно 780 тыс. долларов и начали кампании с целью повышения осведомленности о болезни.
Еще несколько лет назад о заболевании язвой Бурули сообщали преимущественно из тропических районов австралийского штата Квинсленд, очень редко - из других штатов. Теперь ситуация изменилась.