Тайна язвы Бурули, которая уничтожает кожу

Копірайт зображення DANIEL O'BRIEN Image caption Врачи не знают, как предотвратить распространение язвы Бурули

Внимание: материал содержит фотографии, которые могут шокировать!

В Австралии врачи обратились к властям с просьбой срочно начать финансирование исследований язвы Бурули и причин ее возникновения.

Количество случаев этого опасного заболевания кожи в австралийском штате Виктория за последние четыре года выросло на 400%. В 2017 году зарегистрировали 275 случаев заболевания, что на 51% больше по сравнению с 2016 годом.

Болезнь, характерную для регионов с тропическим климатом, все чаще регистрируют в штате Виктория с его умеренным климатом.

Что такое язва Бурули

Это кожное заболевание, вызванное бактерией Mycobacterium ulcerans

Бактерии выделяют токсины, которые разрушают клетки кожи, мелкие кровеносные сосуды и жир под кожей, что приводит к появлению язвы и потере кожи

Язва увеличивается со временем и может привести к увечью

Обычно эта язва появляется на конечностях, но также может быть на лице и теле

Врачи до сих пор не знают, как заболевание передается людям, но, как считается, это связано с почвой и естественной средой обитания

Есть также теории о том, что переносить бактерии могут комары

Как сообщил BBC австралийский врач Дэниел О'Брайен, согласно некоторым теориям на распространение болезни влияют количество осадков, тип почвы и особенности природной среды.

Болезнь часто регистрируют в сельской местности Западной и Центральной Африки, Латинской Америки и тропических регионов Азии. В этих регионах болезнь возникает в местах, где есть болота и застойная вода, однако в Австралии Бурули регистрируют в прибрежных регионах.

Язву очень трудно лечить. У многих пациентов восстановительный период занимает от 6 до 12 месяцев, им необходимо проходить курс реконструктивно-пластической хирургии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мальчик в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар показывает последствия заболевания язвой Бурули

Врачи говорят об эпидемии

В обращении на страницах журнала Medical Journal of Australia австралийские врачи призвали к государственному финансированию исследований заболевания.

"Никто не понимает, что происходит, что способствует этой эпидемии", - отметил О'Брайен, один из врачей, подписавших обращение.

"Мы можем предложить определенные ключи для разгадки, но не исчерпывающий ответ. Это - тайна. Проблема в том, что у нас нет времени, чтобы сидеть и заниматься пустыми разговорами - эта эпидемия достигла пугающих масштабов", - прокомментировал он сложности с исследованием язвы Бурули.

Медицинские учреждения штата Виктория сообщили, что потратили на исследования заболевания примерно 780 тыс. долларов и начали кампании с целью повышения осведомленности о болезни.

Еще несколько лет назад о заболевании язвой Бурули сообщали преимущественно из тропических районов австралийского штата Квинсленд, очень редко - из других штатов. Теперь ситуация изменилась.

Копірайт зображення ELLA CROFTS Image caption Язва Бурули на колене пациента

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram