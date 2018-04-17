По Сирии нанесен новый ракетный удар - правительственные СМИ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как сообщает правительственное агентстсво САНА, ракеты были выпущены по сирийской авиабазе "Шайрат". В 2017 году корабли ВМС США уже наносили удар крылатыми ракетами "Томагавк" по этой авиабазе

Сирийское государственное информагентство САНА сообщает о том, что правительственные системы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку, целью которой была военная авиабаза "Шайрат" недалеко от города Хомс.

ПВО страны якобы сумели перехватить около девяти ракет. Жертв и разрушений нет, утверждает САНА.

По данным других источников, три из этих девяти ракет были сбиты над военным аэропортом Думейр, расположенному к востоку от Дамаска.

Кто выпустил ракеты, в Госагентстве не уточняют, однако информационный портал Al Masdar сообщил, что ракеты были запущены со стороны Израиля. Израильская армия эту информацию не подтверждает.

Пентагон США уже заявил, что не проводил никаких действий в упомянутых регионах.

Расследование химатаки

Копірайт зображення Reuters Image caption Восточная Гута была последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находился под контролем повстанцев

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшая в Дамаск для расследования предполагаемой химической атаки в городе Дума, надеется попасть туда в среду.

Они находятся в стране с субботы, однако не смогли прибыть к месту назначения из-за отсутствия гарантий безопасности.

Химическая атака, в которой США и другие западные страны обвинили Башара Асада, по их данным, произошла 7 апреля, в результате чего погибли несколько десятков гражданских.

В ответ Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по нескольким военным и промышленным объектам в Сирии.

Дамаск и Москва, которая является главным союзником Башара Асада, отрицают факт химической атаки и называют ее "постановкой" для оправдания агрессии против правительственных сил.

Сейчас в городе Дума действует российская военная полиция, которая, по заявлениям Минобороны РФ, является "гарантом соблюдения правопорядка" при переходе города под контроль правительственных войск Сирии.

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