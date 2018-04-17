США отложили введение новых санкций против России

  • 17 апреля 2018
Сара Сандерс Копірайт зображення AFP
Image caption Сара Сандерс не стала уточнять, какие именно санкции могут быть введены против России

Власти США решили отложить введение новых санкций против России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее постпред США в ООН Никки Хейли говорила, что санкции будут объявлены в понедельник.

"Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшем будущем", - сказала Сандерс.

По ее словам, несмотря на кризис в отношениях двух стран из-за ситуации в Сирии, президент Дональд Трамп готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно дал понять, что он будет занимать жесткую позицию по отношению к России, но в то же время он бы хотел иметь хорошие отношения с ними", - отметила Сандерс.

Накануне постпред США в ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон намерен в понедельник объявить о новых санкциях против России в связи с тем, что Москва поддерживает действующий режим в Сирии.

По словам Хейли, о введении санкций должен был объявить министр финансов США Стивен Мнучин.

В интервью CBS она подчеркнула, что в первую очередь санкции будут введены против российских компаний, так или иначе связанных с президентом Сирии Башаром Асадом и с использованием химического оружия.

"Асад знал, что его поддерживает Россия, Асад знал, что Россия прикроет его в ООН, и Асад поступил безрассудно, он использовал его (химическое оружие) в еще более агрессивной манере. Мы должны понимать, что мы не можем допустить даже небольшое использование химического оружия", - сказала Хейли в интервью программе Fox News Sunday.

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Image caption По словам Хейли, санкции направлены против российских компаний, связанных с Сирией

Она также опровергла сообщения о том, что президент Дональд Трамп якобы планирует вывести американские войка из Сирии в течение шести месяцев. По словам Хейли, этого не случится до тех пор, пока власти США не достигнут своих целей.

Среди главных целей Хейли выделила поражение группировки "Исламское государство" и гарантию того, что химическое оружие не будет использоваться в ущерб американским интересам.

Минфин США в начале апреля ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

В список, среди прочих, попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

Под санкции также попали 17 российских чиновников, в том числе министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов и ряд других.

Вашингтон пояснил, что санкции вводятся из-за "враждебных действий России по всему миру", в том числе в Украине и в Сирии.

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