Полиция задержала мужчину, который угрожал Супрун

Копірайт зображення Поліція Києва

Национальная полиция задержала мужчину, который несколько дней назад звонил на правительственную горячую линию с угрозами в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, а также с требованием её увольнения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева на странице в социальной сети Facebook.

Поймали 31-летнего киевлянина при получении выкупа в размере 100 тысяч гривен: такую ​​сумму он требовал от владельцев заправки, в противном случае - угрожал её взорвать.

Помимо этого, сообщает полиция, в ходе расследования выяснилось, что он может быть причастен к четырем фактам вымогательств.

По всем фактам вымогательств полицейские начали уголовные производства.

Копірайт зображення Уніан

Ранее Супрун уже заявляла об угрозах в свой адрес.

В феврале, по ее словам, Гройсману и министрам якобы пришли сообщения с требованием уволить Супрун из-за ситуации в Национальном медицинском университетом имени Богомольца.

Тогда Ульяна Супрун через Twitter обратилась в полицию с просьбой "принять соответствующие меры".

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